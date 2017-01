Cresterea procentului "p" din calculul taxei clawback la 18,89% in trimestrul 4 al anului 2016, de la 14,91% in trimestrul 3, este o consecinta directa a cresterii consumului unor medicamente innovative. APMGR considera injust ca producatorii de medicamente generice sa fie taxati pentru finantarea tratamentelor scumpe, prin aplicarea unitara a taxei clawback, intrucat acestia nu sunt responsabili in niciun fel pentru cresterea in ansamblu a consumului de medicamente.

"Fara introducerea calculului diferentiat al taxei clawback pentru medicamentele generice, cei cu venituri reduse vor fi in continuare privati de cele mai raspandite medicamente de pe piata, medicamente care asigura tratamentul la costuri accesibile al celor mai multe afectiuni cronice", a declarat Laurentiu Mihai, director executiv al APMGR.

APMGR reaminteste ca singura solutie care ar putea aduce lucrurile in normalitate, salvand astfel de la insolventa producatorii de medicamente generice, este implementarea imediata a unui calcul diferentiat al taxei clawback pentru medicamentele generice, bazat pe introducerea unei proportii de maxim 65% in calculul variabilei "p" din formula clawback, coreland astfel sarcina fiscala cu politica de preturi in domeniul medicamentelor.

Conform cadrului legislativ existent, producatorii de medicamente suporta diferenta dintre suma alocata anual pentru medicamentele compensate in bugetul de stat, adica aproximativ 6 miliarde de lei, ceea ce reprezinta nivelul consumului de medicamente din trimestrul 4 al anului 2011 si consumul real de medicamente. Aceasta diferenta, cunoscuta sub numele de taxa clawback, are un impact fiscal cu atat mai mare cu cat pretul medicamentelor este mai mic: in cazul unui medicament generic, acest impact este de trei ori mai mare fata de cel asupra unui medicament inovativ.

Conform calculelor APMGR, peste 2.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, fiind inlocuite cu alternative mult mai scumpe. Conform specialistilor, acest trend va continua. Medicamentele care urmeaza sa dispara vor fi cele care se adreseaza unor arii terapeutice de baza, precum bolile cardiovasculare si digestive, cancerul, bolile sistemului nervos central si aparatului respirator si vor afecta in special bolnavii cronici.

“Avem speranta ca noul guvern va introduce de urgenta calculul diferentiat al taxei clawback, in interesul pacientilor dar si al economiei romanesti”, a adaugat Laurentiu Mihai.

