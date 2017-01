Microsoft a vandut luni obligatiuni in valoare de 17 miliarde de dolari, cea mai mare trnzactie de acet tip efectuata de o companie in 2017, relateaza Wall Street Journal.

Investitorii au fost luati prin surprindere de marimea emisiunii, atat de curand dupa vanzarea unor obligatiuni in valoare de 19,75 de miliarde de dolari in august 2016. Oferta a fost bine primita pe piata, ceea ce a permis suplimentarea vanzarii fata de estimarea initiala de 14 miliarde de dolari, conform News.ro.

Fondurile obtinute prin emisiunea care are sapte componente, inclusiv obligatiuni pe termen de 10 ani cu un cupon de 3,3%, vor fi folosite pentru cheltuieli generale de afaceri, inclusiv pentru rascumpararea unor obligatiuni pe termen scurt utilizate pentru finantarea achizitiei LinkedIn, pentru 26 de miliarde de dolari.

Microsoft a efectuat prima sa emisiune de obligatiuni in 2009 si a continuat sa vanda astfel de titluri chiar si concomitent cu un program de rascumparare de actiuni. In luna septembrie, Microsoft a anuntat planuri de crestere a dividendelor cu 8% si de rascumparare a unor actiuni in valoare de 40 de miliarde de dolari, in conditiile in care planul anterior de rascumparare a titlurilor se apropie de finalizare.

