Chiar daca Romania (pare ca) devine sat fara caini si “se da liber” la furat, antreprenorii trebuie sa incerce sa supravietuiasca. Un numar deloc de neglijat a gasit modalitati inedite de a se promova in timpul protestelor care se anunta astazi si in zilele urmatoare. Iata ce ofera acestia.

Liber la bannere si pancarte

Corner Shop ofera, de exemplu, posibilitatea protestatarilor de a realiza mesaje de protest.

Daca aveti idei de pancarte sau bannere pe care sa le afisati la protestele care se vor desfasura in zilele urmatoare in Capitala, Corner Shop va pune la dispozitie, gratuit, spatiul si vopseaua pentru a va realiza mesajele de protest. Ne gasiti in Intrarea Sibioara nr 1, Sector 1, Bucuresti, pana la ora 20:00. Dupa care ne mutam in strada. "Alte intrebari?", scrie pe pagina lor de Facebook.

Postarea are peste 550 de like-uri, de circa 100 de ori mai multe decat o postare normala, semn ca miscarea a meritat “cu varf si indesat”.

Hosteluri pentru provinciali

Doua hosteluri din Bucuresti, Little Bucharest si Pura Vida Sky Bar & Hostel Bucharest, pun la bataie, in mod gratuit 130 de locuri pentru protestatarii care vin din provincie si nu au cazare, anunta proprietarul acestora pe Facebook, Tudor Maxim.

El a mentionat ca locurile sunt disponibile in limita locurilor libere.

In caz ca sunteti interesati, puteti da un mail pe adresa oldtown@littlebucharest.ro cu numele si numarul persoanelor care doresc sa beneficieze de aceste locuri.

Vorbim despre o mica initiativa antreprenoriala. Castigul proprietarilor? Niciunul financiar, scrie Start-up.ro. Vor doar sa-i sprijne pe cei care vin din afara orasului ca sa isi arate nemultumirea fata de ultimele evenimente.

De asemenea, in contextul in care mai multi oameni din provincie si-au anuntat prezenta la Bucuresti pentru a protesta fata de adoptarea Ordonantei de Urgenta, a fost creat un grup de Facebook unde bucurestenii pot oferi cazare pentru cei care vin din alte orase.

Tot la nivelul de initativa, dar mai putin antreprenoriala cat mai mult de “bisnita” este si exemplul oamenilor care “dau tarcoale” celor care protesteaza impotriva Ordonantelor care dezincrimineaza abuzul in serviciu si striga “5 lei steagul!”, “5 lei steagul!” – falfaind bete de plastic cu tricolorul.

Ceai gratuit daca protestezi

Re:Modelier vrea “sa puna umarul” si sa ajute protestatarii, oferindu-le ceai cald, gratuit.

“Suntem la o aruncatura de bat de Piata Victoriei si fix aici va asteptam dupa 18:00 cu ceai cald #onthehouse. Daca mergeti sa va strigati si voi indignarea in piata, noi va asteptam sa va incalziti intre urlete si huiduieli la noi. Beti ceaiul #free si apoi bagati tura 2 de indignare, plus ca puteti sa-l luati la pachet sa-l duceti si celor care raman pe pozitii”, incurajeaza antreprenorii.

Share Café indeamna, de asemenea, lumea sa iasa in strada si, mai apoi, sa stea la o cafea – “pentru ca viitorul sa nu ne stea in gat”, in timp ce Ted’s Coffee ofera, de asemenea gratuit, cafea celor care merg sa protesteze.

Mai stiti business-uri care se adapteaza si sustin pe cei care protesteaza impotriva PSD, a Guvernului si a actiunilor din ultimele saptamani? Va invitam sa comentati.