MedLife anunta achizitionarea integrala a retelei de clinici Anima. Anima Specialty Medical Services are in componenta 6 policlinici si un laborator, peste 200 de angajati, specialisti medicali si personal de suport.

Anima este unul dintre cei mai mari furnizori privati de servicii medicale de ambulator in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti (CASMB), acoperind peste 15 specialitati, printre care medicina de familie, obstetrica – ginecologie, ORL, endocrinologie, Oftalmologie, dermato – venerologie, cardiologie, psihiatrie, reumatologie, gastroenterologie, alergologie si imunologie clinica.

Potrivit reprezentantilor companiei, Anima are in prezent 75.000 de abonati corporate, concentrati in special pe abonamente care acopera servicii de medicina muncii. La nivelul anului 2016, Anima a inregistrat o cifra de afaceri de 5,2 milioane de euro.

“Anima este un jucator important pe piata de servicii medicale din Romania, cu o retea extinsa de medici de familie si medici specialisti aflati in contract cu CNAS, o companie solida fnanciar si cu o buna calitate a actului medical. Prin aceasta achizitie, MedLife isi intareste pozitia de lider, devenind singurul jucator din Romania cu doua branduri stratificate pe piata serviciilor de ambulator si cea a abonamentelor corporative si medicina muncii. Anima va ramane o companie autonoma, cu un departament de vanzari care va functiona diferit si independent de cel ce promoveaza brandul MedLife”, a declarat Mihai Marcu, presedinte si CEO MedLife.

Mihai Marcu a mentionat si despre posibilitatea extinderii modelului de business Anima la nivel national: ”Dupa finalizarea achizitiei conditionata de aprobarea Consiliului Concurentei, vom studia impreuna oportunitatea replicarii modelului de business al Anima la nivel national, concentrat pe segmentul de populatie careia i se adreseaza si in prezent”, a mentionat presedintele MedLife.

Achizitionarea integrala a retelei de clinici Anima reprezinta cea de-a 15-a achizitie derulata pana acum de grupul MedLife, Almina Trading SRL fiind ultima achizitie anuntata.