Insolventa joaca un rol important in intregul angrenaj economic al unei tari, astfel incat, evolutia numarului de insolvente arata, practic, cat de sanatoasa este economia si incotro se indreapta. Anul trecut, cele mai mari 10 companii din Romania, dupa valoarea afacerilor, care au intrat in insolventa aveau in medie aproape 20 ani de activitate, o cifra de afaceri totala de peste 1,1 miliarde de euro si peste 17.000 de angajati, conform unei analize a companiei de consultanta Coface.