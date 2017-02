Calin Galaseanu este medic de profesie si are o experienta de peste 19 ani in industria farmaceutica. In perioada 2014 – 2016 s-a aflat la conducerea Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM). Din luna aprilie a anului 2012 conduce compania Bristol-Myers Squibb.

„De cele mai multe ori, in contextul economic romanesc, accesul la medicamente de ultima generatie in Romania a fost pus in plan secundar. Obiectivul prioritar LAWG este de a sublinia valoarea medicinei personalizate, a rolului cercetarii si dezvoltarii de medicamente, a accesului la inovatie in medicina pentru un sistem de sanatate eficient si accesibil”, a declarat Calin Galaseanu, presedintele LAWG.

Din conducerea asociatiei mai fac parte: Radu Rasinar, country manager AstraZeneca Romania, care ocupa functia de cicepresedinte si Gabor Sztaniszlav, country manager Amgen Romania, care ocupa functia de secretar general.

Asociatia LAWG a fost infiintata in 2010, cu sprijinul organizatiei Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) si are 11 membri, companii inovatoare, producatoare de medicamente, prezente in Romania, cu capital majoritar american.

Membrii LAWG sunt: AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Janssen, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Sanofi.