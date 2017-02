Ateliere Pegas, care a incheiat anul trecut cu afaceri de peste doua milioane de euro si peste 10.000 de biciclete vandute la nivel national si in Europa, pregateste pentru acest an lansarea primelor modele asistate electric, e-bike, a spus Andrei Botescu, co-fondator al companiei.

„Anul 2016 a fost o mare provocare, pentru ca pentru prima oara de cand am inceput afacerea am avut resurse financiare de dezvoltare si a trebuit sa dovedim ca putem sa investim eficient si sa anticipam corect cererea de biciclete si accesorii astfel incat sa ne crestem reteaua nationala, site-ul Pegas si sa incepem sa dezvoltam si contactele pentru export. Astfel, a trebuit sa crestem si echipa si sa gasim cei mai buni oameni din acest domeniu pentru ca ne propunem sa devenim leader de piata in urmatorii ani”, declara Andrei Botescu.

Pentru acest an, compania are in plan investitii de peste doua milioane de euro in dezvoltarea gamei de modele de biciclete de la 13 la circa 25. Pe lista de prioritati se afla si proiectul de textile pentru ciclism urban, gama de accesorii pentru bicicleta si gama de accesorii smart.

„Anul acesta vom testa piata cu primele noastre modele de e-bike – biciclete asistate electric – pentru care eu anticipez un mare viitor in urmatorii ani – chiar cred ca vor inlocui masinile intr-o larga proportie in spatiul urban in urmatorii 10-15 ani”, detaliaza Andrei Botescu.

Acesta estimeaza ca Atelierele Pegas vor vinde anul acesta 17.000 de biciclete. Cele mai multe comenzi din afara tarii vin din Marea Britanie, Germania, Spania, Italia, dar si in urma parteneriatelor incheiate cu magazine locale din Luxemburg, Polonia si Austria.

„Ne dorim sa dezvoltam mai mult si comunitatile internationale care isi vor bicicleta noastra. Aici este foarte mult de munca pentru ca nu ne dorim sa intram pe piata externa doar bifand un volum de vanzari cu un pret competitiv, ci vrem sa dezvoltam brandul si comunitatea de brand dupa modelul prezent in Romania. Mai vrem ca lumea sa simta emotie cand vede o bicicleta Pegas. E foarte greu, trebuie multa munca pentru crearea unor comunitati locale in marile orase ale Europei, dar simt ca se poate si avem deja in lucru cateva astfel de comunitati”, afirma co-fondatorul Atelierele Pegas.

Principalii concurenti ai Pegas sunt Biciclop, Mos Ion Roata, dar si lanturi mari de magazine precum Hervis, Intersport sau Decathlon.