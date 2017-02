Hochland Romania, unul dintre cei mai importanti jucatori din industria locala de branzeturi, are de la inceputul acestui an un nou director general.

Erik Hageleit a preluat functia de director general al Hochland Romania incepand cu 1 ianuarie. Intre 2007 si 2012, Hageleit a ocupat pozitia de director general al Beiersdorf Romania si Moldova. Anterior a lucrat pentru producatorul de cosmetice premium Maria Galland Group.

Noul director general al Hochland Romania a absolvit Facultatea de Administrarea Afacerilor, Universitatea Christian-Albrechts din Kiel, Germania, si vorbeste limba germana, engleza, franceza, spaniola, rusa si limba romana.

Grupul german Hochland produce toate categoriile majore de branzeturi si are la baza o traditie de 90 de ani. Hochland este o afacere de familie, care s-a remarcat in industrie prin calitatea desavarsita a produselor din portofoliu. In prezent, Hochland este unul dintre cei mai mari producatori de branzeturi la nivel global, care vinde sute de sortimente in peste 30 de tari din intreaga lume. Compania detine 12 unitati de productie in sapte tari si are la ora actuala aproximativ 4.400 angajati in toata lumea.

In Romania, brandul Hochland este prezent de peste 20 de ani. Compania are in prezent 300 de angajati si detine doua fabrici, una la Sighisoara si una la Sovata. La nivelul lui 2015, compania avea o cifra de afaceri de 216 mil. lei, respectiv un profit de 19,6 mil. lei.