Din OVT Group fac parte companiile OVT Logistics GmbH, OVT Logisticzentrum SRL, GTM Logistics GmbH (AT, HU, RO) si Bulung Logistics GmbH (AT, TR). Prima companie, OVT, a fost infiintata in urma cu 25 de ani in Austria, urmand ca dupa 12 ani sa se extinda si in Romania, Ungaria, Turcia.

La nivel de grup, cifra de afaceri a avut o crestere de 30% ajungand la 40 milioane euro la finalul anului precedent. OVT a pus viziunea in actiune si a realizat un pachet de servicii unic pe piata pentru o companie, aflata atunci, la inceput de drum.

Astfel, inca de la inceputul afacerii, grupul ofera servicii de logistica worldwide prin companiile sale. Serviciile de transport/ depozitari logistice acopera toate variantele existente la ora actuala: transport aerian, transport maritim/ naval, transport feroviar, transport cu camioane de capacitate mare, multimodal (mix de servicii logistice). Serviciile de wharehousing la nivel global sunt un plus oferit clientilor.

OVT ofera servicii rapide si eficiente, datorate infrastructurii, avand hub-uri in mai multe puncte strategice in Europa.

“Grupul OVT s-a adaptat cerintelor pietii internationale de logistica. In vremurile actuale se pune accent pe servicii sigure, profesioniste, prestate cu rapiditate si flexibilitate, la costuri eficiente.

Hub-urile pozitionate strategic in Europa, ne permit sa raspundem si celor mai exigente cerinte ale clientilor nostri, chiar si la nivel global. Un alt atu al companiei sunt serviciile personalizate, gandite strategic sa corespunda cerintelor clientilor, in urma carora rezulta un “cost saving and optimizations”- ideal. Un factor important in ascensiunea OVT este si modul profesionist in care ne tratam clientii. Rezultatele obtinute de clienti in urma serviciilor prestate de OVT, sunt cartea noastra de vizita.

Pentru clientii OVT dispunem de serviciul 24/7-call-center, in cadrul caruia clientul beneficiaza si de real time tracking (RTT).” afirma Fondatorul OVT, Gelu-Dorel Oniga.

In 2017 se estimeaza o crestere cu 50% a parcului logistic, fata de anul anterior. Flota grupului este schimbata la fiecare trei ani cu noile generatii de camioane mari si utilitare mici, toate fiind achizitionate in functie de cele mai noi standarde in vigoare.

In prezent, grupul austriac numara peste 150 de angajati, toti cu studii de specialitate in domeniu. Compania acorda o atentie speciala anagajatilor, astfel ca toti cunosc cel putin o limba straina si beneficiaza de traininguri specializate in management, contabilitate, logistica, public speaking, vanzari, marketing etc.. Avand in vedere cresterea continua a fluxului de marfuri si produse la nivel global, in cursurile de logistica sunt incluse metodologii de afaceri, distribuirea de produse, managementul transportului, lanĊ£ul de aprovizionare, controlul inventarului, contabilitatea si serviciile pentru client.

Pentru anul 2017 se estimeaza o crestere a CA cu 50% fata de 2016. Tot in acest an, vor fi realizate si investitii majore intr-un nou centru logistic clasa A, automotive, care va avea o suprafata de 20.000 mp din care 1000 mp vor fi birouri. Astfel va creste si numarul de locuri de munca puse la dispozitie de OVT.

Investitiile in imaginea companiei au demarat in 2016 cu noua imagine de brand a OVT.

“Un brand nou marcheaza trecerea catre o noua etapa. In ultimii 25 de ani pe piata nationala si internationala, ne-am dezvoltat, ne-am perfectionat si am reusit sa intelegem necesarul de piata in domeniul logistic. Am construit OVT pornind de la o infrastructura bazata pe studii, know-how, experienta, verticalitate, spirit de echipa si profesionism. Odata cu aceasta noua etapa, s-a simtit nevoia unui brand nou care sa comunice in mod simplu si puternic ceea ce este OVT, azi.

O companie solida, un jucator important pe piata mondiala a serviciilor logistice. Noua imagine a companiei exprima prin culori si design grafic, echipa OVT, echipa care este in continua dezvoltare, fiind pregatita oricand sa raspunda cu profesionism, rapiditate si flexibilitate, oricaror cerinte. Imaginea grupului de firme este gestionata de doua agentii specializate in branding, respectiv marketing.

In 2017 ne dorim sa relansam imaginea OVT si pe piata Romaneasca, in cadrul evenimentului Business Days. Ne pregatim intens in acest sens.” afirma Alin Oniga, unul dintre membrii familiei Oniga, Manager de Dezvoltare al OVT Group.