Din OVT Group fac parte companiile OVT Logistics GmbH, OVT Logisticzentrum SRL, GTM Logistics GmbH (AT, HU, RO) si Bulung Logistics GmbH (AT, TR). Prima companie, OVT, a fost infiintata in urma cu 25 de ani in Austria, urmand ca dupa 12 ani sa se extinda si in Romania, Ungaria, Turcia.

Cifra de afaceri a grupului insumeaza 40 milioane euro in 2016. Pentru anul in curs se estimeaza o crestere cu 50% fata de 2016. Cu peste 150 de angajati, hub-uri in Europa si servicii de transport logistic rutier, aerian, naval, feroviar, OVT este un important furnizor de transport logistic personalizat, in Europa.

Din totalul profitului, OVT Group a alocat in acest an, conform primei raportari non-financiare cca 0,3 milioane euro pentru activitati sociale, filantropice. Investitiile majore sunt realizate in solutiile pentru reducerea emisiilor CO2, prin innoirea flotei OVT la fiecare trei ani. Aceste actiuni benefice pentru mediul inconjurator insumeaza cateva milioane de euro.

Dupa succesul implementarii rebranding-ului, OVT lanseaza pe piata un nou concept CSR: “Raportarea logistica non-financiara”

Proiectul acopera 4 segmente principale: OVT Networking (relatii de business si relatii interumane in scopuri umanitare), OVT Sustainability (reducerea emisiilor de carbon in logistica), OVT Philanthropy (filantropie din veniturile grupului) si OVT-Read to succeed (incurajarea copiilor, a comunitatilor si a minoritatilor sa se dezvolte prin citit).

Primul segment, OVT Networking are ca scop promovarea cauzelor umanitare, prin realizarea evenimentelor de business-networking in asociere cu companiile partenere. Un eveniment de mare amploare in acest sens a fost “Business Golf Cup Austria”, unde OVT a reunit peste 130 de personalitati ale business-ului international.

OVT- Sustainability este un proiect inedit care ajuta mediul inconjurator si diminueaza emisiile de CO2. Proiectul implica costuri majore pentru OVT Group dar este foarte eficient pentru mediul inconjurator. Una din cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului este incalzirea globala, o crestere a temperaturii Pamantului cauzata de acumularea unor gaze atmosferice cum este dioxidul de carbon. Deoarece 50% din aceste cote conform GRI sunt date de industria logistica si auto, OVT Group realizeaza investiii majore pentru protectia mediului, prin innoirea permanenta a flotei cu modele noi, care protejeaza mediul inconjurator.

OVT Philanthropy este proiectul de suflet al familiei OVT. De-a lungul timpului si a istoriei OVT, grupul de firme a realizat fapte filantropice de peste 6 milioane euro. OVT Group sustine financiar casa de copii “ Onisim” din Timisoara si finanteaza numeroase cazuri sociale.

“Santa is back on truck!” este un nou proiect marca OVT Logistics. Campania caritabila a avut ca target, ca in fiecare an, cei 500 de copii de la centrele de plasament din Timisoara.

“Proiectul a fost gandit astfel incat copii sa primeasca darurile intr-un cadru de poveste decorat exact ca si “sufrageria” lui Mos Craciun. Sufrageria Mosului a fost amenajata in unul din camioanele flotei OVT Logistics, sub decorul ”luminitelor Laponiei". Timp de trei zile, in 8, 9 si 10 decembrie, "tirul" lui Mos Craciun, pozitionat in parcarea unui Mall din Timisoara, a gazduit peste 500 de copii defavorizati. Mos Craciun si albinutele OVT au oferit cadouri micutilor in timpul unui program special de dans sportiv pentru copii. Investitiile in eveniment au ajuns la cca 70.000 euro iar zambetele celor mici au fost de nepretuit.” afirma Dan Aurelian Oniga, Strategy Manager OVT

“Pentru anul in curs ne dorim sa crestem CA si calitatea serviciilor, in acest fel vom reusi sa acoperim toate ramurile acestui proiect, sa sustinem si mai multe cauze sociale si mediul inconjurator.

Companiile nationale si multinationale aplica in cele mai multe cazuri CSR-ul sustenabil spre deosebire de companiile mijlocii care aplica un CSR la nivel filantropic sau social. OVT Group doreste sa acopere toate aceste segmente, in masura egala.

Deocamadata, ponderea cea mai mare o au CSR-ul filantropic si CSR-ul sustenabil. Incepand cu 2017 am demarat procedurile de acreditare GRI (Initiativa Globala de Raportare- standardul international de responsabilitate sociala corporativa) pentru a reusi sa masuram impactul proiectelor conform normelor GRI G4.” conchide Gelu Dorel Oniga, Fondator OVT