Anul acesta implineste 67 de existenta pe piata romaneasca si, desi a inceput ca o fabrica de confectii subordonata regimului comunist, a reusit sa faca tranzitia spre capitalism si sa se mentina pe linia de plutire pe piata romaneasca. Cum a supravietuit fostul brand comunist Braiconf in era in care gigantii internationali din fashion isi disputa piata romaneasca?

Poate pentru tinerii din ziua de azi numele Braiconf nu le spune mare lucru, dar cu siguranta parintii si bunicii cunosc fabrica braileana de textile care realiza camasi inca de pe vremea comunistilor. Istoria Braiconf incepe in anul 1950, cand fabrica braileana incepe productia de camasi, sub tutela regimului comunist.

Timp de patru decenii, Braiconf se dezvolta, isi mareste capacitatea de productie si colectivul si incepe sa exporte in afara granitelor. Dupa caderea regimului comunist, in 1996 are loc privatizarea companiei, moment decisiv in istoria producatoruluiu roman. Presedintele Braiconf din prezent, Dan Simionescu, considera ca unul dintre motivele pentru care brandul s-a mentinut pe piata romaneasca a fost recunoasterea calitatii produselor, atat pe piata interna, cat si cea internationala, fapt ce a facut tranzitia dinspre stat spre privat mult mai usoara.

Dan Simionescu a ajuns la conducerea Braiconf in 2009, moment in care a inceput reorientarea business-ului spre retail. Dupa privatizare, Braiconf a inceput sa lucreze in sistem lohn pentru diversi clienti internationali, activitate care se mentine si astazi si care reprezinta 80% din productia totala a Braiconf, lucrand pentru tari precum Italia, Franta, Suedia, Rusia, Norvegia, Germania sau Statele Unite ale Americii.

Restul reprezinta dezvoltarea propriului brand, Braiconf, strategia care a venit odata cu timpul si dezvoltarea fostei fabrici comuniste. Tot dupa privatizare, producatorul roman incepe sa-si dezvolte propria retea de magazine, care in prezent numara 16 magazine in majoritatea oraselor mari din tara, dintre care doua premium, pe Calea Victoriei si in incinta hotelului Marriot, magazine unde valoarea bonului mediu de cumparaturi – de 250 de lei- este mult mai mare datorita serviciului de made to measure pentru costume.

In prezent, Braiconf produce peste un milion de produse pe an, in special camasi si costume. Materialele sunt achizitionate de la tesatorii din Italia, Olanda, Austria sau Portugalia. In fabrica braileana lucreaza o mie de persoane si, desi este un lucru arhicunoscut faptul ca industria textila se confrunta cu o mare lipsa de personal calificat si fluctuatia este foarte mare, la Brainconf exista lucratori din tata in fiu si chiar pana la a treia generatie, dupa cum povesteste presedintele companiei.

Cum sa supravietuiesti cu Zara si H&M

In contextul in care piata romaneasca de fashion este disputata intre gigantii internationali din fashion – Inditex, H&M, C&A, LPP Fashion si altii – brandurile romanesti cu greu isi gasesc locul atat in preferintelor romanilor, cat si in cadrul centrelor comericiale. Nici nu-i de mirare de ce multe fabrici de confectii inca produc in lohn si au renuntat la ideea de a avea propria productie sau brand.

Marile brandurile apeleaza de multe ori chiar la fabricile romanesti pentru externalizarea productiei, acestea din urma ajungand sa fie victimele propriului sistem: in loc sa se dezvolte, sa adauge plus valoare economiei romanesti, prefera sa se mentina pe linie de plutire producand in lohn.

Este si cazul Braiconf, care a supravietuit pe piata romaneasca prin acelasi sistem. Totusi, procentul de 20% care reprezinta brandul Braiconf promite sa creasca, in contextul in care presedintele companiei intentioneaza sa transforme activitatea de lohn in productia de produse complete si incearca sa patrunda pe piata internationala cu brandul propriu.

Despre planurile de dezvoltare ale Braiconf si vanzarile inregistrate de producatorul roman aflati din materialul Wall-Street PRO.