Programul de Executive MBA desfasurat de WU Executive Academy in Bucuresti si Viena a fost desemnat „Cel mai bun program de Executive MBA din Romania”* in 2008, 2010, 2014 si 2015 si se afla in top 50 programe EMBA la nivel mondial . In prezent, este singurul program triplu acreditat EQUIS, AACSB si AMBA din Romania si se situeaza constant in top 3 al celor mai bune programe de Executive MBA din tara, in urma evaluarii primite din partea absolventilor in ultimii 10 ani.

Succesul programului se datoreaza atat reputatiei profesorilor si universitatilor la care acestia predau, cat si celor doua rezidentiate internationale desfasurate in Austria si USA, care ofera studentilor ocazia de a interactiona cu manageri din companii diverse, aflate fie in perioade de tranzitie fie intr-o faza de globalizare a business-ului.

“Unul dintre principalele avantaje ale programului nostru de Executive MBA este ca ofera studentilor o perspectiva internationala asupra business-ului, esentiala atat pentru cei angajati intr-o companie, cat si pentru antreprenori. Tripla acreditare de care beneficiem ne plaseaza in elita globala a furnizorilor de educatie, astfel ca viitorii nostri studenti pot avea siguranta ca beneficiaza de cea mai buna educatie de business, iar diploma obtinuta are recunoastere internationala. Programul organiza de WU Executive Academy – EMBA Bucharest are o istorie de succes, fiind foarte apreciat in regiune, iar intentia noastra este sa mentinem in permanenta acelasi nivel inalt de performanta in educatie.” a declarat Prof. Bodo B. Schlegelmilch, directorul academic al programului.

Programul include 14 module, desfasurate pe parcursul a 14 luni, in regim part-time, cursantii avand astfel posibilitatea de a-si continua activitatea profesionala. In urma feedback-ului studentilor, Orientation day si primul modul au loc la Viena, programul oferind astfel trei module in afara tarii. Acestor beneficii oferite de WU EMBA Bucharest li se adauga si structura speciala a cursurilor, axata in proportie de cel putin 80% pe studiile de caz internationale exclusive, aplicate pe situatiile actuale ale companiilor, tehnica de curs care permite si incurajeaza interactiunea studentilor intre ei si cu alumni, prin organizarea de guest lectures si, de asemenea, calitatea sesiunilor de e-learning, suportul tehnic pus la dispozitia cursantilor (ex: tableta de ultima generatie) si accesul on-line la biblioteca Universitatii de Economie si Afaceri din Viena.

Programul WU Executive MBA Bucharest se adreseaza managerilor cu o experienta de minim 5 ani in domeniu si care au inregistrat un progres solid in cariera. Acesta va incepe in noiembrie 2017.

Afla aici cum poti aplica: https://goo.gl/yzPNY5

Despre WU Executive Academy:

WU Executive Academy este parte a Vienna University of Economics and Business (WU), cea mai mare universitate de business din Europa si una din cele doua universitati de afaceri din lume vorbitoare de limba germana care indeplinesc standardele inalte ale acreditarilor AACSB, AMBA si EQUIS. Cu o traditie de peste 100 de ani, WU este unul dintre principalii furnizori de educatie manageriala in Europa Centrala si de Est, programele si rezidentiatele sale desfasurandu-se in peste 15 tari de pe trei continente. Portofoliul WU Executive Academy include atat programe de MBA, EMBA, Professional MBA, Master of Laws, cat si certificari universitare, programe corporate si diverse seminarii.

Despre WU Executive MBA Bucharest

--

*Conform Top MBA realizat de Ziarul Financiar

**Conform Top EMBA 2016 realizat de prestigioasa publicatie Financial Times (cel mai important top MBA la nivel mondial)