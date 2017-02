Columna Medical Center, unul dintre cele mai mari centre de reproducere umana asistata din Romania, a realizat in 2016 peste 1.000 de proceduri specializate, dintre care jumatate au fost fertilizari in vitro (FIV), iar peste 400 inseminari artificiale. Compania a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 2,5 milioane de euro, in crestere cu aproximativ 40% fata de anul anterior.

Columna Medical Center a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 2,5 milioane de euro, in crestere cu aproximativ 40% fata de anul anterior, iar pentru 2017 aceasta estimeaza o crestere similara. In prezent, la serviciile clincii apeleaza un numar de 1.200 pacienti pe luna. Costul unei proceduri FIV in cadrul Columna porneste de la aproximativ 1.600 de euro, in cadrul programului Fertihelp, obiectivul principal fiind ca un numar cat mai mare de cupluri sa poata beneficia de un tratament individualizat care sa conduca la cresterea ratei de succes a procedurii.

Clinica a participat anul trecut in programul national FIV/ET, subventionat de Ministerul Sanatatii, obtinand 38 de sarcini clinice din 70 de proceduri FIV realizate, ceea ce inseamna o rata de succes de 54,28%.

"Pentru 2017 am planificat investitii de peste 200.000 de euro in echipamente noi, training-uri pentru personal si atragerea de noi medici. In plus, speram ca rata buna de succes a FIV obtinuta in cadrul Programului National al Ministerului Sanatatii sa contribuie la reluarea, cat mai curand, a programului pentru anul 2017", a precizat Nicoleta Zamfir, CEO Columna Medical Center.

Rezultatele din 2016 confirma ca infertilitatea este o afectiune frecventa in Romania, fiind intalnita la 10-15% din cuplurile de varsta reproductiva. Pe de alta parte, cuplurile sunt tot mai informate si nu mai amana rezolvarea situatiei, adresandu-se specialistilor inainte de 35 de ani, cand sansele de succes sunt mai mari. Astfel, din totalul celor 500 de paciente care au realizat fertilizari in vitro in cadrul centrului Columna in 2016, aproximativ 70% au varste de pana in 37 de ani, iar 20% se incadreaza in categoria de varsta 38-40 de ani. Rata de succes a procedurilor FIV, pe categorii de varsta, a fost de 43,68% pentru pacientele cu varsta pana in 37 de ani si de 36,54% pentru cele de cu varsta intre 38-40 de ani.

In Romania, 1 din 4 cupluri se confrunta cu problema infertilitatii. Principalele cauze ale acestei afectiuni sunt atat de natura medicala, cat si modul de viata necorespunzator, care include stresul, alimentatia nesanatoasa si fumatul.

Sursa foto: Shutterstock.com