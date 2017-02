Acuzatiile aduse unor companii multinationale prezente in Romania ca s-ar fi implicat in sustinerea protestelor din ultima perioada sunt "lipsite de fundament", transmite Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania), o asociatie reprezentativa a mediului de afaceri, care reuneste peste 400 de companii americane, internationale si romanesti.

"In numele membrilor sai, companii americane, romanesti, europene si internationale, AmCham Romania respinge acuzatiile indreptate impotriva companiilor multinationale vehiculate recent in spatiul public prin care acestora li se atribuie o implicare in sustinerea protestelor publice ca reactie la schimbarile fiscale si legislative. Consideram nesanatoasa pentru societatea romaneasca propagarea unor insinuari lipsite de fundament. Cetatenii romani, indiferent de locul de munca, isi exprima public, in mod liber si voluntar convingerile, fara interferente din partea angajatorilor", potrivit unui comunicat AmCham Romania.

Capitalul uman este una din cele mai valoroase resurse pe care Romania le detine, un important avantaj competitiv ce a plasat Romania pe harta economiei internationale, datorita competentelor tehnice, lingvistice si creativitatii prin care in special tinerele generatii s-au facut remarcate pe piata muncii si care au avut un rol determinant in atragerea investitiilor in economia romaneasca, noteaza asociatia.

"In conditiile in care acest avantaj este grevat de exodul de tineri talentati si de tendintele demografice, consideram ca stigmatizarea angajatilor in functie de tara de origine a investitorilor induce o stare de tensiune si neincredere la nivelul angajatilor si angajatorilor deopotriva, si transmite un semnal nefavorabil catre investitori", se arata in comunicat.

Prin investitiile din Romania si numarul de locuri de munca infiintate, companiile multinationale asigura bunastarea a sute de mii de familii de romani, au un aport insemnat la PIB si ofera accesul la expertiza vasta acumulata in alte piete, sustinand avansul economiei romanesti.

"In Romania anului 2017 este de dorit ca valori precum responsabilitatea, integritatea si spiritul civic deprinse in contextul locului de munca, sa fie recunoscute si insusite de angajati, indiferent ca activeaza in sectorul public sau privat. In opinia AmCham, trebuie incurajata colaborarea dintre companiile locale si cele cu capital strain, care sunt parteneri in dezvoltarea unui mediu de afaceri solid si competitiv, contribuind impreuna la realizarea dezideratului de crestere a nivelului de bunastare a tuturor romanilor", noteaza AmCham.

AmCham Romania este o asociatie profesionala de afaceri infiintata in 1993 si care reuneste in prezent peste 400 de companii americane, internationale si romanesti. Acestea au cumulat investitii totale de peste 20 miliarde dolari, generand in jur de 250.000 de locuri de munca. AmCham Romania este membra a U.S. Chamber of Commerce si a retelei europene AmChams in Europe.