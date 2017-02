ArcelorMittal, cel mai mare producator de otel din lume, a revenit la un profit net de 403 milioane de dolari in trimestrul al patrulea, dupa pierderi de 6,69 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului trecut, pentru 2017 anticipand cresterea cheltuielilor de capital, relateaza MarketWatch.

Revenirea la profit in ultimele trei luni ale anului trecut s-a datorat lipsei costurilor exceptionale provocate de scaderea accentuala a preturilor otelului la nivel international, care au generat pierderea de anul trecut. ArcelorMittal anticipeaza pentru acest an cresterea cheltuielilor de capital la 2,9 miliarde de dolari, comparativ cu 2,4 miliarde de dolari in 2016, conform News.ro.

Vanzarile au urcat cu 1% in trimestrul patru, la 14,1 miliarde de dolari, datorita volumului mai mare de otel livrat, a preturilor medii mai mari si a preturilor de referinta mai mari ale minereului de fier. Efectul cresterilor respective a fost insa compensat de preturile mai mici din piata pentru livrarile de minereu de fier, potrivit companiei.

Sursa foto: Shutterstock/Singkham