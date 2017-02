Spitalul Monza, parte a grupului Policlinico di Monza, a inregistrat in 2016 cifra de afaceri de 74,3 milioane lei si pentru anul acesta estimeaza o crestere de 20 %. In 2016 numarul pacientilor a crescut fata de anul 2015 cu 33% ajungand la 40.000 de pacienti. Carmen Dragan, presedintele consiliului de administratie, a relatat pentru wall-street.ro cum au evoluat activitatile spitalului Monza si care este programul de investitii si strategia de devoltare pentru 2017.

Spitalul Monza a fost infiintat in 2012 si face parte din grupul Policlino di Monza din Italia. In prezent grupul detine 10 spitale in Italia. Prima investitie in afara tarii a fost in Romania, dat fiind ca din 3.500 de angajati ai spitalelor aproximativ 300 sunt romani.

“Medicul are nevoie de siguranta cand intra in sala de asteptare, sa stie ca are un personal in jur care il sustine si de o administratie care ii pune la dispozitie aparatura electromedicala, medicamentele necesare, ingrijirea in post operator si toate necesare”, a precizat Carmen Dragan, presedintele spitalului Monza.

Grupul Policlino di Monza a investit 40 de milioane pentru constructia de la zero a spitalului din Bucuresti. Acest spital este dotat cu 140 de paturi amenajate pe sapte etaje deasupra solului, doua blocuri de operatii la doua etaje diferite, iar fiecare bloc are cate patru sali de operatie, avand in total opt sali de operatie si alte doua sali de terapie intensiva.