Compania Walt Disney va face o recapitalizare de 1,5 miliarde de euro la Euro Disney, operatorul parcului Disneyland din Paris, in urma cresterii participatiei la aceasta la 85,7%, prin achizitia a 9% din actiuni, transmite MarketWatch.

Investitia are rolul sa finanteze imbunatatirile si sa reduca datoriile parcului tematic din Paris, care are probleme financiare. Compania americana a anuntat ca Kingdom Holding, compania de investitii detinuta de printul miliardar al-Waleed bin Talal, a schimbat 90% din actiunile detinute la Euro Disney in actiuni Walt Disney, conform News.ro.

Astfel, Walt Disney cumpara participatia detinuta de Kingdom Holding la Euro Disney la pretul de 2 euro pe actiune, detinerea sa crescand de la 76,7% la 85,7%. Walt Disney, detinatoarea francizelor ”Star Wars” si ”Frozen”, intentioneaza sa faca o oferta pentru restul actiunilor Euro Disney la acelasi pret, care este cu 67% peste cotatia de la inchiderea tranzactiilor din 9 februarie.

Daca Disney isi va asigura minim 95% din actiunile Euro Disney, in urma ofertei, intentioneaza sa delisteze compania de la bursa Euronext din Paris. Nu este prima oara cand Walt Disney investeste in Euro Disney, care nu reuseste sa aiba acelasi succes ca parcurile tematice din Statele Unite.

In 2014, Euro Disney a beneficiat de un program de 1 miliard de euro, aferent unei perioade de 10 ani, pentru imbunatatirea atractiilor sale. Cu doi ani inainte, compania a obtinut si un plan de restructurare a afacerilor din Franta. Recent, rezultatele parcului tematic din Franta au fost afectate de scaderea numarului de vizitatori, in urma atacurilor teroriste si a conditiilor economice dificile din Europa.

Sursa foto: Shutterstock/aureliefrance