Catalin Dumitru a fost numit vineri presedinte al consiliului de administratie al Rompetrol Rafinare, dupa ce Azamat Zhangulov a renuntat la mandat pentru a prelua functia de prim vicepresedinte vanzari si marketing in cadrul KazMunayGas, compania nationala de petrol si gaze din Kazahstan, actionarul unic al KMG International (fostul Grup Rompetrol). De altfel, Catalin Dumitru este romanul cu cea mai inalta pozitie in grupul KazMunayGas.

De asemenea, Alexey Golovin a fost numit membru interimar in consiliul de administratie al Rompetrol Rafinare, pana la urmatoarea adunare a actionarilor, arata un comunicat transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). El este vicepresedinte de dezvoltare corporativa si strategie al Grupului KMG International, din noiembrie 2006. Catalin Dumitru a absolvit Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) Bucuresti, scrie News.ro.

El s-a alaturat grupului in 2002, in calitate de director financiar pentru doua dintre companiile grupului, Rominserv si Ecomaster. In 2008, a fost numit director general executiv al Dyneff Group, unde a coordonat activitatile de depozitare, trading si distributie a produselor pentru consumatorii din Europa de Vest. Din 2014, Dumitru este vicepresedinte al Grupului KMG International, iar in noiembrie 2016 a devenit vicepresedinte senior al grupului. A fost ales memmbru in CA al Romeptrol Rafinare in AGA din 28 aprilie 2016 pentru un mandat valabil pana in 30 aprilie 2018.

Alexey Golovin a absolvit Facultatea de Drept "Adilet" si detine o diploma de Master in Administrarea Afacerilor in cadrul programului EMBA Essec & Mannheim. S-a alaturat Grupului KMG International in noiembrie 2009, ca director Grup Guvernanta Corporativa. In 2011 a fost numit director corporativ Grup Marketing si Comunicare, iar in 2015 a preluat postul de director general Strategie Corporativa.

Din noiembrie anul trecut ocupa pozitia de vicepresedinte Dezvoltare corporativa si strategie al Grupului KMG International, coordonand dezvoltarea strategica, proiectele de fuziuni si achizitii, relatiile publice, relatiile cu autoritatile guvernamentale si cu actionarul unic. Rompetrol Rafinare (RRC) este listata la Bursa de Valori Bucuresti, avand o capitalizare de 2,452 miliarde lei (550 milioane euro). Statul roman, prin Ministerul Energiei, detine 44,69% din Rompetrol Rafinare, in timp ce KMG International NV are 48,11% din capital.

Compania opereaza rafinaria Petromidia Navodari, cea mai mare unitate de profil din Romania si una dintre cele mai moderne din regiunea Marii Negre, rafinaria Vega Ploiesti, cea mai veche unitate din Romania in functiune si unicul producator de bitum si hexan, divizia de petrochimie – singurul producator intern de polimeri si un furnizor important in regiune. RRC a inregistrat un profit net consolidat in valoare de 20,8 milioane dolari in primele noua luni ale anului trecut, in crestere cu 41% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015. Pe de alta parte, cifra de afaceri bruta a scazut cu 17% in perioada mentionata, la 2,57 miliarde dolari, potrivit rezultatelor trimestriale.