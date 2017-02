In anul precedent, compania obtinuse venituri de 383,7 milioane lei. "Rezultatul anului 2016, comparativ cu anul 2015, a fost influentat de inregistrarea unor cheltuieli legate de activitatea din anii precedenti (2008-2010) in suma de 52,3 milioane lei si a unor provizioane pentru clienti incerti, in suma de 41 milioane lei, aferenta activitatii curente desfasurate in anul 2016, pentru care managementul estimeaza o recuperabilitate scazuta", arata raportul Electrica, scrie News.ro.