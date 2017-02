Compania face precizari si cu privire la faptul ca luni Romania a ajuns sa energie electrica, in conditiile in care preturile sunt mai mici la producatorii din unele state din regiune comparativ cu preturile din productia interna. ”Faptul ca, in anumite intervale soldul SEN este de import (negativ) este o rezultanta a preturilor energiei electrice la nivel regional, pe pietele specifice (inclusiv piata cuplata de energie Cehia - Slovacia - Ungaria - Romania). Conform mecanismelor de piata, in intervalele orare in care preturile din Romania sunt mai mari decat cele din tarile vecine are loc o crestere a fluxurilor comerciale de energie spre tara noastra, ceea ce conduce la o valoare rezultanta finala (soldul fizic) de import”, arata Transelectrica, intr-un comunicat transmis luni, conform News.ro.

De asemenea, societatea subliniaza ca in intervalele orare in care preturile din Romania sunt mai mici decat cele din tarile vecine, procesul comercial are tendinta inversa, adica de export. ”Consumul de energie este un consum obisnuit pentru aceasta perioada a anului, pentru o zi lucratoare, in conditiile unor temperaturi scazute la nivelul intregii tari”,a mentionat Transelectrica.

Potrivit companiei, sistemul beneficiaza de rezerve suficiente de energie, atat pentru echilibrarea in timp real, cat si pentru perioada urmatoare, in conformitate cu reglementarile si procedurile operationale in vigoare. ”Soldul comercial al sistemului are valori orare cuprinse intre 877 MW export si 555 MW import. Media soldului orar se situeaza la valoarea de 92 MW export. In aceasta perioada, pe parcursul unei zile, soldul sistemului se poate situa intre limitele date de catre capacitatea de interconexiune a retelei, respectiv 1.550 MW export, respectiv 2.350 MW import”, a mentionat compania.

Anterior, Ministerul Energiei a dat luni asigurari ca nu exista probleme in asigurarea cu energie electrica. ”In legatura cu informatiile aparute in presa cu privire la incapacitatea Romaniei de a asigura consumul de energie electrica din productie interna, Ministerul Energiei face urmatoarele precizari: Romania nu inregistreaza probleme in asigurarea necesarului de energie din productia interna: exista suficiente unitati de productie si stocuri de combustibili pentru acoperirea intregului necesar de consum al tarii, Romania inregistrand inclusiv disponibilitati pentru export (de exemplu, azi noapte, Romania a exportat in intervalul 3, circa 483 de MWh/h)”, a precizat Ministerul Energiei.

Importul de energie electrica din data de 13 februarie 2017 s-a realizat prin intermediul Pietei pentru Ziua Urmatoare, cuplata cu pietele din Ungaria, Cehia si Slovacia, mai spun oficialii Ministerului Energiei.

”Mecanismul care sta la baza functionarii pietei cuplate este bunastarea sociala a consumatorilor finali: acestia trebuie sa aiba acces la cea mai ieftina energie disponibila. In intervalul sus amintit, energia vanduta in Romania se situa la un pret mai mare decat energia provenita din cuplare (circa 74 de euro / MW – pret Romania fata de circa 71 de euro MW, pret piata pentru ziua urmatoare cuplata)”, a mentionat ministerul. Astfel, importul realizat in acest interval orar a fost unul in interesul consumatorului final din Romania, arata institutia.

Sursa foto: Shutterstock / High voltage post