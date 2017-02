Capitalizarea Apple a urcat la 700 de miliarde de dolari, dupa ce actiunile companiei au atins luni un nivel record, datorita optimismului invrstitorilor fata de vanzarile iPhone si a sperantelor acestora ca fondurile de 230 de miliarde de dolari pastrate de companie in strainatate vor putea fi folosite in curand, datorita schimbarii politicilor fiscale in SUA, relateaza Financial Times.

Actiunile Apple au inchis luni la 133,29 dolari pe unitate, depasind dupa doi ani recordul anterior, de 133 de dolari pe unitate, din februarie 2015, chiar daca in luna aprilie a anului respectiv au urcat in timpul tranzactiilor pana la 134,54 dolari pe unitate. De la inceputul anului 2017, actiunile Apple au avansat cu peste 15% si cu peste 40% in ultimul an. Producatorul iPhone a depasit rivalul Samsung, devenind in trimestrul patru al anului trecut cel mai mare producator de smartphone-uri din lume in functie de vanzari, potrivit mai multor firme de analiza a pietei, conform News.ro.

Evaluarea Apple a crescut cu peste 1.000% in decurs de un deceniu. Dupa cresterea actiunilor pe parcursul a patru ani, in urma lansarii celei de-a doua generatii de iPhone in 2008, investitorii Apple au traversat o perioada mai turbulenta sub conducerea directorului general Timp Cook, din 2012, din cauza indoielilor legate de capacitatea sa de a continua inovatiile si cresterea din perioada lui Steve Jobs.

Dupa ce Apple a cedat titlul de cea mai valoroasa companie din Silicon Valley grupului Alphabet, proprietarul Google, acum un an, investitorii revin la producatorul iPhone, mizand ca va domina in continuare industria tehnologiei. Apple a raportat la sfarsitul lui ianuarie rezultate trimestriale peste asteptarilor analistilor, care ulterior si-au imbunatatit estimarile referitoare la cresterea titlurilor companiei. Goldman Sachs, de exemplu, a majorat luni pretul tinta al actiunilor Apple la 150 de dolari, informatie care a dus la cresterea cotatiilor acestora.

Sursa foto: Shutterstock/360b