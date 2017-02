Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), organism reprezentativ al companiilor producatoare de medicamente generice din Romania, isi afirma disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Sanatatii pentru asigurarea de alternative generice la medicamentele iesite de sub brevet care ar putea disparea de pe piata in urma alinierii preturilor.

“Credem ca este important ca pacientii sa nu sufere in momentul in care medicamentele iesite de sub brevet isi aliniaza pretul in raport cu pretul de referinta al medicamentului generic, conform recomandarii Consiliului Concurentei. Intelegem ca este o situatie speciala pentru circa 100 de medicamente, care ar putea fi retrase de pe piata, iar companiile membre APMGR se angajeaza sa colaboreze cu autoritatile pentru a gasi imediat alternative la ce este nevoie”, a declarat Laurentiu Mihai, director executiv APMGR.

APMGR repeta apelul catre autoritati de a regandi in totalitate atat politica de pret a medicamentului, cat mai ales povara fiscala a taxei clawback, care risca sa afecteze grav accesul populatiei la tratamente cu pret accesibil.

“Putem sa gandim solutii punctuale pentru 100 de medicamente, dar nu putem sa stavilim disparitia a mii de medicamente generice de pe piata ca urmare a aplicarii unitare a taxei clawback”, a adaugat Laurentiu Mihai.

Conform calculelor APMGR, peste 2.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, fiind inlocuite cu alternative mult mai scumpe.

APMGR reaminteste ca singura solutie care ar putea aduce lucrurile in normalitate este implementarea imediata a unui calcul diferentiat al taxei clawback pentru medicamentele generice, bazat pe introducerea unei proportii de maxim 65% in calculul variabilei 'p' din formula clawback, coreland astfel sarcina fiscala cu politica de preturi in domeniul medicamentelor.

Companiile membre APMGR au capacitati de productie in Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures si Constanta unde se produc peste 1.500 de medicamente generice acoperind clase terapeutice, de la produse antireumatice si antialergice, pana la produse oncologice. Industria generica locala contribuie cu cca 1,5% la PIB, asigurand peste 8.000 de locuri de munca.

Sursa foto: Shutterstock.com