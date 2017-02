La finalul anului trecut, MedLife avea creante de 43,2 milioane lei, fata de 41,79 milioane lei in decembrie 2015. Datoriile totale ale societatii se ridicau la sfarsitul anului trecut la 373 milioane lei, fata de 297,5 milioane lei la 31 decembrie 2015.

MedLife a inregistrat in 2015 un profit net de 9,9 milioane lei si o cifra de afaceri de 391 milioane lei.

”Pana la 31 decembrie 2016, situatia consolidata a pozitiei financiare a Grupului includea o creanta de 7,36 milioane lei fata de CNAS in legatura cu anumite servicii prestate pentru clientii asigurati ai CNAS in perioada 2008-2010. Aceste sume exista in raport cu serviciile prestate peste nivelul fondurilor alocate de catre CNAS pentru Grup, dar pentru care Grupul considera ca are un temei valid pentru rambursare”, a precizat MedLife in raport.

Grupul a initiat proceduri litigioase impotriva CNAS.

”Inca de la sfarsitul lui 2010, grupul nu a inregistrat creante similare fata de CNAS si alte creante aparute fata de CNAS sunt considerate a fi recuperabile in intregime de catre grup si nu sunt scadente in medie cu mai mult de 60 de zile. Data fiind vechimea acestei creante, grupul a inregistrat in situatiile financiare interimare consolidate pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2016, o ajustare pentru deprecierea creantei la valoarea intregii sume a acesteia”, potrivit raportului.

In 2016, societatea a achizitionat 100% din actiunile Prima Medical, 60% din actiunile Stem Cells Bank, 100% din actiunile Diamed Center, 60% din actiunile Dent Estet si 90% din actiunile CM Panduri.

MedLife are o capitalizare de 540,4 milioane lei si s-a listat in decembrie la BVB prin vanzarea a 8,84 milioane de titluri, ceea ce reprezinta 44% din pachetul total de actiuni ale companiei, mutare prin care V4C Eastern Europe Holding a iesit din actionariat. Acesta a fost in T4 2016 cel mai mare IPO a unei companii private la Bursa de Valori Bucuresti.

Compania a reusit pana la termenul limita sa stranga din piata 230 milioane lei (50,9 milioane euro) de la investitorii privati pentru actionarii care au iesit din companie.

La data de 30 septembrie 2016, grupul opera 36 de clinici, 8 spitale generaliste si specializate, 24 de laboratoare cu mai mult de 143 de puncte de colectare de analize medicale, 9 farmacii, 8 cabinete de stomatologie si servea peste jumatate de million de clienti in Romania.

Pachetul majoritat al companiei MedLife este detinut de familia Marcu.