Remus Cosovanu, un antreprenor din Timisoara si francizat al lantului Spartan, a dechis cel mai mare restaurant stradal al grupului din tara si vrea sa duca fast-food-ul "made in RO" in Europa, Dubai si Thailanda.

Remus Cosovanu, francizatul Spartan care detine restaurante in Timisoara, Cluj si Deva, a deschis pe 9 februarie, cea mai mare unitate stradala din cadrul lantului, de 280 mp, in urma unei investitii de 110.000 de euro.

Spartan ajunge astfel la 31 de unitati, deschise in toata tara, fiind pe locul 4 in topul lanturilor cu cele mai multe restaurante pe teritoriul Romaniei. Aceasta inaugurare face parte din strategia de extindere la nivel national, dar si international, pe piata maghiara, pe care reteaua Spartan si Remus Cosovanu o vor implementa in 2017.

"Avand in vedere succesul marcii Spartan in Romania, am decis sa prospectez si pietele externe, pentru a vedea daca se preteaza acestui format de business. Am analizat potentialul afacerii in Europa in primul rand, dar si in Dubai si Thailanda, si am prezentat conceptul mai multor centre comerciale din strainatate, care au fost extrem de receptive la propunerile noastre. Asadar ma bazez pe date concrete, atunci cand afirm ca franciza Spartan ar avea un succes formidabil in Europa si in intreaga lume si am planificat ca 2017 sa fie anul in care dam startul expansiunii in afara", a adaugat Remus Cosovanu, Director General Corebos SRL, compania prin intermediul careia a obtinut franciza Spartan.

Fost fotbalist la prima echipa a Politehnicii Timisoara, unde a fost antrenat de Gheorghe Hagi, Remus Cosovanu s-a reorientat catre antreprenoriat si in 2014 a deschis primul sau restaurant Spartan, in Timisoara. In prezent, Cosovanu are 6 restaurante Spantan in regim de franciza si o cifra de afaceri de peste 4 milioane de euro la finalul anului 2016.

Planurile sale pentru anul in curs includ, in afara de inaugurarea primului restaurant Spartan din afara Romaniei, si deschiderea unor noi unitati in Timisoara si Cluj. De asemenea, ultima parte din 2017 va marca si aparitia primului restaurant Spartan Drive din Timisoara, unde clientii vor putea comanda din masina, si care va ocupa 320 de mp si va fi situat la iesirea spre Arad.

In afara de cele sapte restaurante Spartan pe care le conduce la ora actuala, Remus Cosovanu este implicat, din anul 2016, si in doua dintre cele trei francize secundare detinute de S.C Strong MND Corporation (compania francizoare a marcii “Spartan”): Transylvania Burger si Hercule, deschise in centrul comercial Shopping City din Timisoara.

SC Corebos SRL, infiintata in anul 2014, este detinuta de Remus Cosovanu, a primit franciza Spartan pentru restaurantele din Timisoara, Cluj si Deva si are 145 de angajati.

Spartan face parte din grupul de francize S.C. Strong MND Corporation S.R.L, companie francizoare care detine si platforma www.francizelacheie.ro si infiintata de Stefan Mandachi. Lantul de restaurante a fost fondat in 2012 si numara 31 de restaurante, dintre care 11 sunt restaurante proprii si alte 20 sunt in sistem de franciza, deschise in capitala si in 19 orase din tara: Suceava, Arad, Brasov, Iasi, Cluj, Timisoara, Botosani, Galati, Braila, Focsani, Targu-Jiu, Craiova, Pitesti, Turnu-Severin, Deva, Ramnicu Valcea, Baia Mare, Piatra Neamt si Constanta.