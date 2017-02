Cu aproape 20 de ani de expertiza in retail si industria bunurilor de larg consum, Catalina Aldea a facut primii pasi in antreprenoriat in 2015 cu propria companie de consultanta in retail, dupa ce timp de trei ani si jumatate a ocupat pozitia de director comercial si membru in boardul Mega Image. Catalina a povestit in emisiunea Profesionisitii in Retail despre cum se vede retailul “de cealalta parte a baricadei” si sfaturile pe care le ofera atat retailerilor, cat si furnizorilor.

Catalina Aldea a inceput ca si key account manager in cadrul a doua mari companii de cosmetice – Coty si Beiersdorf – dupa care a urmat experienta retailului.

“Am fost parte timp de trei ani din echipa unui retailer local, antreprenoriat 100% romanesc unde am facut pionierat. Fiind o companie romaneasca, am invatat aproape tot incepand de la numarul de prize pe care trebuie sa le montezi intr-un magazin pana la recrutarea de personal. Acolo am invatat ce inseamna achizitie. Dupa care am intrat in Mega Image prin head-hunting exact in momentul in care belgienii de la Delhaize au preluat integral actiunile companiei. Pozitia initiala a fost de buying manager pentru categoriile dry food si non-food, ulterior am preluat si fresh. Dupa cativa ani am ajuns director comercial si membru in board. In aceasta pozitie am stat aproape 3 ani si jumatate”, a spus Catalina Aldea.

In momentul in care s-a alaturat echipei Mega Image reteaua numara doar 16 magazine. “Toata perioada de expansiune si boom si toate conceptele create le putem incadra la proiecte. La 40 de ani ai intotdeauna un declick. Asta mi-am dorit, expertiza pe care am acumulat-o m-a ajutat, mi-am dorit mult sa ajut toata piata de retail”, povesteste Catalina despre decizia care a stat la baza lansarii propriei companii de consultanta Aldea Consulting Vision in 2015.

“Sunt de ambele parti a baricadei, lucrez si pentru furnizori si pentru retaileri, asa ai o viziune din balcon pe scena, ceea ce imi da posibilitatea de a interactiona cu cat mai multi si poti sa te adaptezi si sa vii cu solutii pentru fiecare. Am avut solicitari pe partea de training chiar inainte de a pleca din Mega Image. Daca au nevoie de expertiza mea clientii, sunt foarte deschisi, imi tin toti partenerii confidential, asa pot lucra pe mai multe proiecte. Ca numar de clienti am mai multi furnizori, producatori, dar ca greutate a proiectelor sunt cele din retail”, explica aceasta.

Catalina subliniaza importanta retailului traditional, care are un avantaj important fata de retailul modern si anume apropierea de client.

“Imi doresc sa nu pierdem comertul traditional, el sa se duca intr-o zona specializata, sa vedem acele mici magazine de familie pe care le vedem in Italia, in Franta. Pentru retailul modern va fi un focus pe online. E nevoie de o schimbare, pentru ca formatele actuale nu prea se ia in calcul categoria consumatorilor millennials care vor fi in decurs de 10 ani 50% dintre clientii de retail. In zona aceasta trebuie facut ceva, si anume in partea de omnichannel si clientii tineri”, a mai spus Catalina.

Comertul modern a castigat in ultimii doi ani aproape 700 de magazine noi, ajungand in 2015 la 1.755 locatii, in timp ce retailul traditional a pierdut aproape 8.000 de magazine, arata o analiza Nielsen.

