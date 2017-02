Anun'ul a fost publicat pe portalul de licita'ii publice ]n 15 februarie, dar are data 14 februarie. Cele doua parti au negociat fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, justificarea alegerii acestei proceduri fiind existenta unei situatii ”de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva”, conform News.ro.

Valoarea finala a contractului este mai mare decat cea estimata initial, de 12,9 milioane lei (2,86 milioane euro), cu TVA. Oscar Downstream, unul dintre cei mai mari distribuitori independenti de carburanti din Romania, este controlat de omul de afaceri Alin Niculae, care are o avere estimata la circa 180 milioane euro.

Compania a inregistrat, in 2015, venituri totale de 1,78 miliarde lei (400 milioane euro), potrivit datelor trimise Ministerului Finantelor. La finalul anului 2015, compania avea 372 de angajati si datorii totale de 292,5 milioane lei (65 milioane euro). CFR Calatori a incheiat anul trecut cu venituri proprii, aferente transportului feroviar, de aproape 1,2 miliarde lei, in crestere cu 7% fata de 2015, si cu un profit de 1,2 milioane de lei, in linie cu rezultatele bugetate, potrivit rezultatelor preliminate trimise la solicitarea News.ro.

