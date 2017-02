In 2015, compania obtinuse un profit net de 1,19 miliarde lei. ”In anul 2016, Romgaz estimeaza o cifra de afaceri in valoare de 3,41 miliarde lei, comparativ cu 4,05 miliarde lei realizata in anul 2015, in scadere cu 15,8% fata de anul anterior, fiind afectata semnificativ de conditiile meteorologice, diminuarea drastica a cererii de gaze in sectoarele cheie, competttia cu sursa din import, cadrul fiscal nefavorabil competitiei pe piata gazelor naturale”, arata raportul trimestrial al companiei, conform News.ro.

Compania a realizat in 2016 investitii de 497,7 milioane lei (10 milioane euro), nivel la jumatate fata de cel atins in 2015, de 938 milioane lei. Productia de gaze a companiei a scazut anul trecut cu 24,1%, la 4,22 miliarde metri cubi, de la 5,56 miliarde mc in 2015. In ultimul trimestru din 2016, Romgaz a inregistrat un profit net de 311,2 milioane lei, in crestere cu 42,1% fata de nivelul din aceeasi perioada a anului anterior, si o cifra de afaceri de 1,01 miliarde lei, in scadere cu 9,8% comparativ cu perioada echivalenta din 2015.

Explorarea intensiva a zonei de mare adancime onshore a condus la realizarea, in 2016, a celei mai mari descoperiri de hidrocarburi a Romgaz din ultimii 30 de ani, de circa 25-27 miliarde metri cubi. Romgaz are circa 6.200 de angajati si, alaturi de OMV Petrom, companie controlata de grupul austriac OMV, concentreaza aproape toata productia de gaze naturale a Romaniei.

Actiunile companiei se tranzactioneaza pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman, cu o participatie de 70%. Compania are in prezent o valoare de piata de 10,66 miliarde lei (2,4 miliarde euro), calculata la ultimul pret de inchidere, de 27,65 lei/actiune.

Sursa foto: INSAGO / Shutterstock