Marian Gheorghe, CEO OMV Petrom, si-a expus punctul de vedere in legatura cu situatia tensionata din societatea romaneasca si din mediul politic. Aceasta a vorbit despre dorinta de stabilitate si despre cooperarea dintre Parlament, Guvern, mediu de afaceri si societatea civila pentru dezvoltarea Romaniei.

CEO-ul Petrom considera ca evenimentele care au loc in aceste zile in Romania reprezinta o manifestare a democratiei si a vorbit despre necesitatea unei comunicari intre structurile statului si a societatii civile.

"Pentru o companie a carei existenta si dezvoltare depinde de investitie, elementele cele mai importante sunt stabilitatea si predictibilitatea. Ce s-a intamplat si ce se intampla este o forma de manifestare a democratiei, dar ceea ce pot sa spun este ca de multe ori in astfel de momente se ajunge la o retorica care nu este constructiva, cea legata de multinationale de exemplu" a declarat CEO-ul OMV Petrom

Aceasta a declarat ca isi doreste o tara democrata in care toata lumea sa contribuie la crearea unui mediu constructiv in care institutiile statului sa coopereze cu societatea civila si cu mediul de business pentru dezvoltare.

"Imi doresc o tara democrata, o tara in care toata lumea sa isi poata exprime liber parerile, dar pe alta parte imi doresc o tara in care toata lumea este angajata pentru a dezvolta Romania. Avem nevoie de un dialog constructiv, de un parteneriat intre politicieni, mediu de afaceri si societatea civila, suntem cu totii dependenti unii de altii, e un lucru pe care il traim zi de zi. Noi, mediul de afaceri, ne dorim un mediu constructiv, in care Guvernul,Parlamentul si mediul de business sa lucreze impreuna cu societatea civila pentru dezvoltarea Romaniei." a completat CEO-ul Petrom.