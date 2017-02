OMV Petrom si Auchan au in dezvoltare un proiect pilot prin care urmaresc dezvoltarea unor hipermarketuri de mici dimensiuni in cadrul benzinariilor, miscarea inedita facand parte din planul de dezvoltare al companiei petroliere detinuta de austriecii de la OMV.

CEO-ul OMV Petrom, Mariana Gheorghe, a declarat ca acest proiect face parte din strategia companiei de imbunatatire a ofertei pentru clienti si cresterea experientei comerciale in statii, raspunzand astfel cerintelor pe care consumatorii le au. Proiectul este in stadiul pilot, reprezentantii OMV Petrom urmand sa ofere mai multe informatii in urma analizei de impact a parteneriatului.

OMV Petrom a revenit pe profit anul trecut, cu un rezultat net atribuibil actionarilor de 1,04 miliarde lei, fata de pierderea de 676 milioane lei din 2015, in contextul unui management strict al costurilor, dar si a scaderii investitiilor. Conducerea companiei propune in acest context un dividend brut de 0,015 lei/ actiune.

Afla aici mai multe despre rezultatele financiare pe 2016 ale companiei petroliere.