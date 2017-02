Intr-o societate dominata de digitalizare si tehnologizare pe toate planurile, industria grea nu mai este la fel de interesanta, ci pare a fi, mai degraba, o relicva a epocii in care Romania excela in acest domeniu. Chiar daca mare parte din industria grea de altadata a pierdut lupta cu vremurile moderne, exista si companii care au continuat activitatea, resuscitate de programul de privatizari si sustinute de investitii si modernizari. Fondata in 1869 si cu traditie in fabricarea si repararea materialului rulant, Reva Simeria are afaceri de peste 10 milioane de euro si 500 de angajati.

Fabrica este situata in vestul tarii, intr-un important nod feroviar. Fondata in 1869, in 1992 a fost transformata in societate comerciala pe actiuni cu capital mjajoritar de stat iar in anul 2000 a fost achizitionata de grupul Grampet, controlat de omul de afaceri Gruia Stoica.

Noul proprietar a facut investitii semnificative in modernizare, concentrate pe innoirea sistemelor de lucru si pe obtinerea autorizarilor si certificarilor internationale.

Avand la baza traditia in domeniu de aproape 150 de ani si modernizarile derulate in ultima perioada, Reva Simeria a ajuns un jucator important pe piata locala si regionala.

„In 2016, Reva a dezvoltat un nou serviciu pe piata reparatorilor feroviari: atelierul mobil de reparatii dupa norme VPI,acest serviciu fiind oferit in prezent pentru VTG Germania. Pentru 2017, obiectivul este extinderea luipentru cat mai multi dintre clientii nostri. In plus, fabrica urmareste sa dezvolte si turnatoria de fonta, care are capacitatea de a turna piese necesare pentru vagoanele de marfa, cat si alte produse solicitate de piata” a declarat Alina Magdau, director general Reva Simeria.

In 2015, compania a raportat o cifra de afaceri de 47,5 milioane de lei (usor peste 10,6 milioane de euro) si un profit net de 1,2 milioane lei, conform rapoartelor financiare publicate pe Bursa de Valori Bucuresti. Investitiile totale derulate in ultimii 10 ani au fost de 10 milioane de euro, din care 3 milioane de euro doar in anul 2015 si 1 milion de euro anul trecut.

35% din productia Reva merge la export, in conditiile in care competitia este foarte puternica pe piata europeana, in timp ce industria romaneasca sufera de o lipsa acuta de investitii.

In urma unor investitii de peste 6 milioane de euro, compania a devenit primul reparator roman certificat in mai multe state din Europa.

„Alinierea activitatii de reparatiela normele germane si franceze au transformat Reva Simeria in principalul reparator din Europa Centrala si de Est. Cand toata lumea spune ca in Romania nu mai sunt decat mall-uri, la Reva se face industrie si se exporta in Europa” a declarat Gruia Stoica presedintele Grampet.

Investitii in atragerea tinerilor in industrie

Compania are 500 de angajati si a fost parte a unui program cu finantare europeana pentru resursa umana si a unui program derulat prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vizand imbunatatirea conditiilor de munca.

De asemenea, Reva a avut un parteneriat constant cu un liceu de profil tehnic din oras, prin care elevii pot efectua practica in atelierele companiei. In 2017, elevii din ultimul an de studiu la liceul Anghel Saligny din oras se pot angaja, in conditii speciale.

Insa, desi multi tineri de la liceul cu profil tehnic fac practica la Reva, dupa terminarea scolii isi pierd interesul, unii dintre ei reorientandu-se, iar altii pleacand in strainatate.

„Este un domeniu in care banii nu se castiga foarte usor, iar asta ii face sa se razgandeasca repede. Cei care stiu meserie si au experienta se indreapta catre locurile unde se castiga mai mult. La nivel de industrie este o problema cu forta de munca tanara, calificata care se gaseste tot mai greu. La Reva investim in atragerea tinerilor, dar ar fi nevoie de un program de comunicare la nivel de industrie care sa atraga tinerii calificati. In domeniul feroviar, Romania are traditie industriala si chiar daca s-a pierdut mult dupa 1990, trebuie sa pastram industria pe care incao mai avem si sainnoim generatia de lucratori in domeniu”, a declarat Alina Magdau (foto mai sus), Director General Reva Simeria.

Reva a derulat si un program de ucenicie in cadrul caruia a angajat si calificat 59 de tineri proveniti din centre de plasament.

Principalii competitori ai Reva Simeria sunt Bega Reparatii Vagoane SA Timisoara, Grup Transport Feroviar SA Bucuresti, Remar SA Pascani, Ateliere CFR Grivita SA Bucuresti, S.I.R.V. Marasesti SA Marasesti si Uzina de Vagoane Aiud SA.