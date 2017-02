Hidroelectrica a inregistrat in 2016 un profit brut estimat de 1,5 miliarde lei, nivel record si cel mai mare profit anuntat pana acum de o companie romaneasca pentru 2016, castigul fiind mai mare cu 200-300 milioane lei fata de anul anterior, la o productie de 17,2 TWh, a declarat directorul general al companiei, Ovidiu Agliceru, in cadrul unui eveniment pe teme energetice.

In 2015, compania a avut un profit brut de 1,11 miliarde lei, potrivit datelor raportate la Ministerul de Finante. Spre comparatie, producatorul de energie a avut in 2012, anul in care a intrat prima data in insolventa, pierderi de 508 milioane lei. Productia de energie a crescut anul trecut la 17,2 TWh, de la 15,9 TWh in 2015, conform News.ro.

De asemenea, Hidroelectrica a inregistrat anul trecut venituri totale de 3,4 miliarde lei, in crestere usoara fata de nivelul din 2015, de 3,32 miliarde lei. Compania pregateste investitii de 1,1 miliarde euro in urmatorii cinci ani, in retehnologizari, modernizari si constructia de hidrocentrale noi. Hidroelectrica s-a aflat in insolventa din 20 iunie 2012 pana in 21 iunie 2016, insa in doua faze, pentru ca in perioada iunie 2013 – februarie 2014 a iesit din procedura judiciara.

Producatorul de energie are 3.300 de salariati, fata de 5.239 salariati la momentul intrarii in insolventa.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com