Afacerile celor mai mari jucatori din piata transportului feroviar de marfuri au depasit 2,2 miliarde lei in 2015, mai mult de jumatate din aceasta cifra fiind generata de CFR Marfa si Grup Feroviar Roman (GFR). Toate firmele private din top au reusit sa faca profit, in vreme ce statul incearca de mai bine de cinci ani sa aduca CFR Marfa pe plus.

Piata de transport feroviar ramane afectatata de problema infrastructurii care necesita investitii majore pe care statul nu reuseste sa le faca de ani de zile, iar in aceste conditii viteza redusa de transport feroviar sustine cresterea tranportului rutier.

Cifra de afaceri Profit net Numar angajati Afacerile si profitul principalilor transportatori feroviari de marfuri CFR Marfa 775,9 -159,1 6324 Grup Feroviar Roman 731,3 2,1 2613 Unicum Tranzit 260,8 10,2 902 Rofersped 179,9 3,2 36 DB Cargo Romania 178,8 2,4 520 Servtrans Invest 58,1 0,07 116 Trans Expedition Feroviar 36,3 2,4 257 Trade Trans Raillogistics 35,6 0,4 28

Cifra de afaceri si profitul net sunt exprimate in milioane lei

Date aferente anului 2015. Companiile nu au publicat inca rezultatele financiare pe anul 2016



CFR Marfa

Cu 6.234 de angajati si afaceri de 775,9 milioane lei, CFR Marfa este cel mai mare jucator din piata transportului feroviar de marfuri, insa in acelasi timp si cel mai ineficient, in 2015 compania anuntand pierderi de 159 mil. lei. De altfel, in intervalul 2011 – 2015, CFR Marfa a acumulat o pierdere neta totala de 947 milioane lei.

La inceputul anului, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca CFR Marfa se afla intr-o situatie dificila, catalogand compania ca fiind "un caz delicat", unde nu exista progrese. Acesta a subliniat totodata ca societatea risca falimentul in conditiile in care i s-au sters datoriile in urma cu cativa ani cu promisiunea din partea statului roman ca va fi privatizata, ceea ce nu s-a intamplat.

Grup Feroviar Roman

Grup Feroviar Roman este cel mai mare transportator feroviar privat de marfa, si ocupa locul al doilea in topul general, cu afaceri de 731,3 mil.lei si profit de 2,1 mil. lei in 2015. Daca ritmul scaderii afacerilor CFR Marfa se mentine, GFR ar putea sa urce pe prima pozitie si in clasamentul general dupa ce vor fi anuntate rezultatele financiare ale companiilor aferente anului 2016.

GFR face parte din Grampet, un grup de firme cu capital romanesc creat in 1999 de catre fratii Gruia Stoica si Vasile Didila, care cuprinde Grup Feroviar Roman si mai multe companii din domeniul proiectarii, producerii, repararii, modernizarii de material rulant precum Electroputere VFU, Reloc Craiova sau Reva Simeria.

Unicom Tranzi

Unicom Tranzit este al treilea cel mai mare jucator din piata locala si totodata cea mai profitabila companie de transport feroviar din 2015, cu un castig net de 10,2 mil. lei in 2015. Compania face parte din Unicom Group, grup infiintat de Constantin Iavorski, fost ministru al energiei in Republica Moldova si om de afaceri implicat in comertul cu produse petroliere.

Rofersped

Rofersped, casa de expeditii a CFR Marfa, se afla de asemenea in topul companiilor feroviare cu cele mai mari cifre de afaceri. O casa de expeditii intermediaza legatura dintre cei care vor sa transporte marfuri si firmele de transport, incasand un comision pentru acest serviciu.

Interesant de notat faptul ca desi CFR Marfa inregistreaza constant pierderi, Rofersped, companie controlata de CFR Marfa in proportie de 91,7%, a avut anul trecut un profit de 3,2 mil. lei. De altfel, Rofersped nu a inregistrat niciodata pierderi in ultimii cinci ani.

DB Cargo Romania

DB Cargo Romania, divizia de transport feroviar a grupului DB Schenker, s-a remarcat in ultimii cinci ani printr-o crestere constanta a afacerilor, ajungand de la 72,3 mil. lei in 2011, la 178,8 mil. lei in 2015. Compania cu capital german s-a concentrat pe cresterea cotei de piata mizand pe o politica de pret agresiva, sub nivelul practicat in afara Romaniei de catre grupul DB Schenker.

Servtrans Invest, Trans Expedition Ferovia si Trade Trans Raillogistics

Servtrans Invest este unul dintre jucatorii privatii care s-au confruntat cu probleme financiare in ultimii ani, aflandu-se si in insolventa pentru o perioada de timp. Compania a raportat anul trecut un profit de aproape 75.000 lei si afaceri de 58,1 mil. lei. Omul de afaceri Emil-Alexandru Balan este principalul actionar al Servtrans, cu o detinere de 60%, in vreme ce Grampet Service controleaza 40% din capitalul societatii.

Ceilalti doi jucatori privati inclusi in top sunt Trans Expedition Ferovia si Trade Trans Raillogistics, companii cu afaceri de 36,3 mil. lei, respectiv 35,6 mil. lei.

