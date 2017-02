Totul a inceput cu o tava de cupcakes oferita prietenilor, iar in 2017, brandul Cupcake Philosophy e reprezentat de un magazin in Bucuresti, care a marcat Piata Victoriei ca ”sweet spot” al deserturilor cu filosofie, un magazin online care dispune de un configurator de cupcake-uri si o gama variata de produse care se mareste si se actualizeaza constant, incluzand cupcake-uri, mousse-uri, macarons, mini-prajituri si torturi elegante, cu design rafinat.

80% dintre clienti revin, iar 100% recomanda Cupcake Philosophy prietenilor si colegilor - acesta este efectul unui plan de business gandit in detaliu. Succesul e dulce pentru Ioana Romanescu, care se bucura, impreuna cu echipa sa, de rezultatele obtinute, insa, in acelasi timp, apasa butonul de fast-forward si continua dezvoltarea brandului. La finalul anului trecut anunta lansarea magazinului online si a primului configurator de cupcake-uri din Romania, ”Cook your philosophy”, care permite clientului sa-si creeze si sa comande online cupcake-urile dorite, iar acum, Ioana vine cu lucruri noi si in 2017.

Dezvoltarea gamei de deserturi

Noul an incepe pentru Cupcake Philosophy cu imbogatirea ofertei de produse prin care isi doreste sa acopere o zona si mai mare de consumatori.

Ca urmare a faptului ca brandul rasfata simturi prin realizarea unor deserturi elegante in combinatii deosebite de gusturi si datorita ingredientelor selectionate din diferite colturi ale lumii, Cupcake Philosophy a reusit sa se diferentieze pe piata de profil si este solicitat la numeroase evenimente private sau corporate, cu sute de persoane.

Brandul s-a remarcat pentru atentia la detalii, dar mai ales pentru profesionalismul si modul in care raspunde la nevoile clientului. Iar aceste doua principii au la baza experienta Ioanei de peste 20 de ani in domeniul relatiilor cu clientii si cunostintele in Cake Design, atestate prin diplome obtinute la cursuri internationale, de renume. Ca raspuns la aceste rigurozitati importante pentru identitatea brandului, produsele Ioanei au reprezentat alegerea multor companii cunoscute si multor persoane publice, cand a fost vorba de rasfatul dulce din cadrul evenimentelor. Astfel ca, oferta de deserturi include tot ce este necesar pentru realizarea unui candy bar care sa exceleze prin rafinament si diversitate, iar torturile de nunta se diferentiaza de competitie si sunt foarte cerute, remarcandu-se prin gust si prin eleganta designului.

”Cand am deschis, anul trecut, magazinul din Victoriei ne-am dorit sa se remarce produsul-cheie, care sta la temelia acestui brand: cupcake-ul. Alegem foarte atent ingredientele si acordam o mare atentie modului de pregatire, de aceea am sperat ca va fi un produs care se va diferentia, ceea ce s-a si intamplat, spre bucuria noastra. Am continuat cu dezvoltarea gamei de produse, fiind initial prezenti la evenimente cu deserturi adaptate atat temei cat si preferintelor, iar acum le introducem treptat si in magazin, pentru a crea din fiecare zi o sarbatoare pentru toti clientii care ne trec pragul. Acum, in magazin, clientii pot gasi cupcake-uri, mousse-uri, macarons, mini-prajituri si torturi elegante, cu design rafinat. In acest mod, continuam demersul nostru de a crea produse care sa redefineasca ideea de deserturi si care sa transforme momentul gustarii intr-un moment unic.” - Ioana Romanescu

Business la puterea a doua

Odata cu gama diversificata de produse si planul de dezvoltare care se actualizeaza in ideea de a fi mereu cu un pas in fata, era necesar si un laborator mai mare. De aceea, acum, produsele Cupcake Philosophy sunt realizate intr-un nou laborator, care se intinde pe o suprafata de 220 de m², un spatiu ideal pentru cresterea capacitatii de productie si crearea unor noi linii de produse.

Iar cum echipa are un rol important in consolidarea unui brand, Cupcake Philosophy si-a ales cu atentie prietenii care sa sustina filosofia acestui univers dulce. Astfel ca, in prezent, ”familia” Cupcake Philosophy s-a extins si din ea fac parte cofetari profesionisti, care lucreaza alaturi de Ioana Romanescu, un business manager si un copywriter colaborator, care sustine partea de comunicare a brandului.

Dar ca acest brand sa ofere permanent produse premium, sa fie mereu in pas cu tendintele internationale, iar feedbackul clientilor sa confirme in continuare profesionalismul si implicarea, Ioana continua sa studieze si sa se informeze. Cupcake Philosophy are la baza si filosofia ”omul cat traieste invata”, de aceea Ioana Romanescu se mentine la curent cu noutatile din industrie, e prezenta la numeroase cursuri si seminarii si se instruieste in tendinte noi, totul in scopul de a oferi clientilor o experienta speciala, in care ei sa devina primii beneficiari ai ultimelor tendinte in materie de gust si design.

Un business pus la dospit

Desi Cupcake Philosophy a pornit ca o punere in practica a unei pasiuni, Ioana Romanescu a stabilit un plan de business pe faze, care sa-i traseze drumul de dezvoltare. Inca de la inceput, urmeaza strategia stabilita, mutandu-se de la o faza la alta, implementand cu multa atentie fiecare detaliu care sa sublinieze atentia la detalii si la client. In prezent, Cupcake Philosophy a depasit primele doua faze de dezvoltare (primii doi ani), bazate pe o prezenta mai pregnanta in online, deschiderea magazinului din Victoriei, dezvoltarea gamei de produse, lansarea configuratorului online si cresterea capacitatii de productie. Obiectivul de dezvoltare a fost atins la fiecare sfarsit de an, cand cifra de afaceri mai mare cu 70-80% a demonstrat ca Ioana Romanescu a gasit ”reteta” unui business de succes.

Acum, in 2017, Cupcake Philosophy a intrat in faza a treia de dezvoltare si are ca principal obiectiv dublarea cifrei de afaceri pana la sfarsitul anului. Se ”coc” noi surprize pentru clienti, insa Ioana le va dezvalui conform strategiei stabilite.

Anul abia a inceput, iar Cupcake Philosophy scrie deja primele file cu noutati, invitand clientii sa se bucure de experienta gustului bun si sa se lase purtati in universul deserturilor cu filosofie in magazinul din Bucuresti (Piata Victoriei, Bdul. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, la parterul cladirii America House) si pe site-ul www.cupcakephilosophy.ro.