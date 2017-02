Alevia, compania romaneasca specializata in productia de suplimente alimentare si ceaiuri, isi propune pentru anul 2017 atingerea unei cifre de afaceri in valoare de 5.8 milioane de euro. Anul trecut compania a incheiat anul financiar cu o cifra de afaceri de 5 milioane de euro, fiind o crestere de 17% fata de 2015.

Compania are ca obiectiv finalizarea unei hale noi cu o suprafata totala de aproximativ 2.000 mp si isi propune sa investeasca si in noi utilaje pentru linia de ceaiuri. Alevia numara la ora actuala 200 de angajati si preconizeaza o crestere cu 20% a numarului acestora.

Compania se bazeaza pe vanzari de peste 2 milioane de suplimente si aproximativ 3,5 milioane de ceaiuri. Cele mai vandute branduri in 2016 au fost Ginkana Ginkgo Biloba, Coenzima Q10, Silfide, Noni si Propolis C. Portofoliul Alevia cuprinde peste 120 de tipuri de suplimente alimentare si 50 de sortimente de ceaiuri, disponibile in peste 4.000 de farmacii si magazine naturiste, lanturi de farmacii (Catena, Dona, Sensiblu) si supermarketuri (Auchan, Lidl, Carrefour, Kaufland) din Romania.

Pentru 2017, obiectivele Alevia vizeaza intrarea pe 5 noi piete prin lansarea a 50 de produse dedicate.

Alevia este o companie romaneasca infiintata in 1994, specializata in productia de suplimente alimentare si ceaiuri. Compania, in care lucreaza 200 de angajati, produce 140 de tipuri de suplimente nutritive si 60 de sortimente de ceaiuri, disponibile in peste 4.000 de farmacii si magazine din Romania.