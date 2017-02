Spitalul Monza, cel mai mare spital de chirurgie cardiovasculara si cardiologie interventionala din tara, investeste peste doua milioane de euro in chirurgia robotica, prin sistemul medical da Vinci, fiind primul de acest gen achizitionat in sistemul privat.

Chirurgia robotica da Vinci reprezinta o noua tehnologie a chirurgiei minim invazive, ulterioara laparoscopiei, in care chirurgul nu opereaza cu propriile maini, ci manevreaza un robot la distanta, fiind asezat la o consola amplasata in sala de operatii. Sistemul computerizat transforma miscarea mainilor in impulsuri transmise bratelor robotice.

“Pentru operatiile realizate prin sistemul da Vinci, vom beneficia de expertiza internationala a medicilor grupului Policlinico di Monza din Italia”, a precizat Luca Militello, directorul general al Spitalului Monza.

Avantajele sistemului da Vinci pentru pacienti sunt: incizii mai mici, durata de spitalizare redusa, recuperarea rapida, pierderea sangelui redusa, durerea post operatorie redusa, cat si reluarea rapida a activitatilor cotidiene.

Spitalul Monza, parte din grupul “Policlinico di Monza” ce insumeaza zece spitale din Italia, este specializat in efectuarea interventiilor chirurgicale complexe si in asigurarea de servicii medicale integrate.

Sursa foto: XiXinXing / Shutterstock.com