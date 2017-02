Suma tranzactiei, confidentiala, acopera valoarea celor trei branduri dezvoltate: Divan si reteaua fast food Divan Express, Meze Taverna si Kuzina, toate plasate in zona centrala a Bucurestiului.

„Dupa opt ani in care am dezvoltat trei modele de restaurante, am decis sa iau o pauza si sa imi dedic perioada urmatoare familiei. Ca planuri de business, nu exclud ca pe viitor sa decid sa intru si in alte zone pe langa cele HoReCa, dar voi ramane cu siguranta in zona de servicii. Grupul Divan a reprezentat pentru mine inceputul vietii de antreprenor, care a devenit acum ceea ce as putea numi inceputul unei corporatii. Cu siguranta, voi incepe un nou capitol al carierei mele tot ca antreprenor, dar momentan explorez mai multe nise”, a declarat Andrei Iusut dupa anuntarea tranzactiei.

Brandul Divan a inceput cu un restaurant turcesc deschis in 2009 in Centrul Vechi al Bucurestiului, urmat, in 2012, de restaurantul grecesc Meze Taverna, aflat tot in Centrul Vechi, iar, in 2013, proprietarul a abordat zona Floreasca, deschizand inca un restaurant Divan.

In prezent, Divan Express are restaurante in Piata Romana, Piata Victoriei si Pipera. In primele noua luni de activitate, Divan Express din Piata Romana a avut o cifra de afaceri de peste un milion de euro in contextul in care isi desfasura activitatea intr-un spatiu de doar 47 de metri patrati.

Ultimul inclus in grup a fost restaurantul Kuzina, lansat anul trecut in zona Barbu Vacarescu.