Segmentul Upstream a dovedit o rezistenta sporita in contextul deteriorarii mediului extern. Scaderea cotatiei Brent cu 17% si diminuarea cu 23% a pretului la gaze au fost compensate de productia sporita si de disciplina costurilor. Ca urmare, rezultatul EBITDA a ramas aproape constant, la 675 milioane USD iar sectorul a generat un flux de numerar liber de peste 250 de milioane de dolari, echivalentul a 7 USD/ bep. Productia a crescut cu 6%, la 112 mii bep/zi, cu suplimentari provenite din perimetrele onshore din Europa Centrala si de Est (unde productia s-a situat la cel mai ridicat nivel din 2012), Pakistan, Marea Britanie si campul Baitugan din Rusia. Reducerile de costuri pe acest segment au avut ca rezultat o scadere de 13% a cheltuielilor operationale (OPEX) per unitate. Astfel, tintele Noului Program Upstream au fost pe deplin atinse.

Segmentul Downstream a inregistrat din nou rezultate solide, generand un rezultat operational solid de 1,5 miliarde USD. Acest nivel este foarte putin in urma rezultatului record raportat in anul 2015. Principalul factor din spatele acestui declin a fost asteptata normalizare a marjelor de rafinare si petrochimie. Segmentul Serviciilor pentru Clienti (Retail) a inregistrat un rezultat EBITDA in crestere cu 40%, sprijinit de recenta achizitie a aproximativ 450 de benzinarii in cinci state din ECE, desfasurarea cu succes a strategiei Grupului MOL privind produsele non-fuel (altele decat carburantii), precum si datorita tendintelor de crestere a cererii. Programul Next Downstream, o initiativa interna de eficientizare pe termen de 3 ani, care urmeaza sa genereze o imbunatatire a rezultatului EBITDA cu 500 milioane USD, are un parcurs pozitiv, avand deja un aport de 340 de milioane USD la finalul primilor doi ani.

Segmentul Gas Midstream (transport de gaze naturale) a avut o contributie anuala la EBITDA de 54,5 miliarde HUF (194 milioane USD) in 2016, usor sub nivelul celei din anul precedent.

"Segmentul Upstream a generat un flux liber de numerar de peste 250 de milioane de dolari la finalul ciclului de productie si a realizat cel mai mare nivel de productie de petrol si gaz in zonele onshore din ECE, din 2012. Segmentul Downstream a inregistrat rezultate solide, cu foarte putin in urma nivelurilor record inregistrate in 2015, in pofida marjelor mai scazute de rafinare si petrochimie. Segmentul Serviciilor pentru Clienti a inregistrat in continuare crestere impresionanta, pe fondul unor achizitii facute la momentul oportun si a implementarii cu succes a noului nostru concept in domeniul non-fuel. In 2017 vom genera din nou un rezultat EBITDA de cel putin 2 miliarde USD, acoperind confortabil cheltuielile de capital organice, dividendele actionarilor nostri precum si necesarul de fonduri pentru proiectele de transformare.”, a declarat Zsolt Hernadi, chairman-ceo al grupului MOL.

Grupul ungar MOL intentioneaza sa creeze o retea de statii de incarcare masini electrice in Europa Centrala si de Est impreuna cu E.ON si filiala din Ungaria a Nissan, investitia fiind estimata la 5,5 milioane euro.

Potrivit guvernului ungar, reteaua de statii de incarcare masini electrice este parte a proiectului Connecting Europe, care sprijina retelele transeuropene si toate tipurile de infrastructuri din transporturi, telecomunicatii si energie.

Densitatea retelei de 150 km se va baza pe reteaua de statii de carburanti a grupului MOL, asa ca in regiunea Europa Centrala si de Est vom putea conduce masini 100% electrice.