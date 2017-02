Volumul total al primelor brute subscrise pe segmentul asigurarilor de raspundere civila auto RCA a atins anul trecut un total de 4,03 miliarde lei (897 milioane euro), cu 29% mai mult decat in anul anterior, in contextul cresterii primei medii, iar liderul pietei a devenit Euroins, potrivit unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), publicat marti.

Numarul de contracte RCA incheiate, exprimat in unitati anuale, a ajuns anul trecut la 4,98 milioane, cu peste 5% ]n plus fata de anul anterior. Totodata, la nivelul intregii piete s-a remarcat, in ultimele trei luni din 2016, o inversare a trendului ascendent al valorii primelor medii, conform News.ro.

Valoarea primei medii trimestriale in perioada mentionata a fost de 822 lei, cu 25% mai mare decat la finalul anului 2015 (656,76 lei), dar cu 8,8% mai mica decat in trimestrul al treilea din 2016 (901 lei).

In acelasi timp, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a continuat monitorizarea primelor medii lunare, iar la finele lunii decembrie 2016 prima medie anualizata RCA pentru persoanele fizice se situa la un nivel de 465 lei pentru autoturisme, 978 lei pentru autovehicule destinate transportului de marfa si 1.814 lei pentru autoturisme transport persoane.

Pentru persoanele juridice, primele medii au ajuns, la sfarsitul anului trecut, la 712 lei pentru autoturisme, 2.527 lei pentru autovehicule de transport marfa si 2.191 lei pentru autovehicule transport persoane.

Pe baza datelor provizorii raportate de societatile de asigurari, la 31 decembrie 2016, rata combinata se situa la 108,48%. Dupa primele sase luni ale anului trecut, rata daunei combinate scazuse la 104,2%, fata de 127,08%, cat era dupa primele sase luni din 2015.

Liderul pietei RCA a devenit Euroins, la finalul anului trecut, cu o cota de piata de 21%, depasind fostul lider, Asirom (17,3%). La jumatatea anului trecut, Asirom avea o cota de piata de 22,3%, iar Euroins detinea 18,4%. In topul pe 2016 urmeaza City Insurance (16,1%), Carpatica (10,5%), Allianz-Tiriac (9,5%), Omniasig (9%), Groupama (7%), Generali (5,1%) si Uniqa (4,9%).

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat recent ca a aprobat majorarea capitalului social al firmei de asigurare Euroins Romania, aflata in redresare financiara, cu 100 milioane lei.

