Pretul mediu rezultat, potrivit datelor estimate, este de 356,8 lei/MWh. Pe bursa OPCOM, energia electrica pentru perioada semestrul doi 2017 - semestrul unu 2018 s-a vandut in februarie la un pret de circa 160 lei/MWh, in banda, conform News.ro.

Pentru varf de sarcina, in aceeasi perioada, pretul a fost de circa 182 lei/MWh. Preturile pe piata spot a bursei de energie OPCOM au depasit in luna ianuarie, aproape zilnic, niveluri record, care au ajuns pana la 680 lei/MWh.

Durata contractului scos la licitatie de Metrorex este de 12 luni de la data atribuirii, iar cuantumul garantiei de participare este 555.000 lei. Principalele modalitati de finantare si plata le reprezinta subventia de la bugetul de stat si veniturile proprii Metrorex.

Firmele interesate trebuie sa faca dovada unei cifre medii de afaceri pe ultimii trei ani (2014-2016) de minimum 55 milioane lei. In plus, ofertantul va face dovada faptului ca a realizat, in ultimii trei ani, furnizare de energie electrica in valoare cumulata de minim 50 milioane lei, fara TVA.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 5 aprilie, iar data limita de evaluare a ofertelor este 2 mai.

