In Romania sunt aproximativ 20.000 de persoane care folosesc serviciul de asigurare de sanatate privata cu ajutorul caruia pot beneficia de servicii medicale in aproximativ 500.000 de clinici la nivel mondial. Mai multe detalii despre asigurarile de sanatate private vorbeste Csorba Ladislau, CEO-ul IQMed International Health Insurance, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Asigurarile de sanatate private cu acoperire internationala, individuale sau pentru companii, ofera libertatea totala in alegerea clinicii oriunde in Europa. Acest tip de asigurare permite tratamentul unor boli grave si acopera acte medicale de scurta durata, cum ar fi operatii, investigatii in ambulatoriu sau tratamente stomatologice.

IQMed International Health Insurance, furnizorul independent de asigurari de sanatate private cu acoperire internationala pentru Romania, a fost infiintat in 2015 si are in prezent 4 angajati, dintre care doi sunt brokeri de asigurari. In 2016 compania a vandut polite in valoare de 1 milion de euro si estimeaza ca anul acesta vor avea o crestere de 20%. Compania detine un sfert din numarul de 20.000 de persoane cu asigurari de sanatate private din Romania.

In Romania, piata de asigurari de sanatate private nu este atat de dezvoltata precum piata abonamentelor medicale. Majoritatea companiilor ofera angajatilor un abonament medical la un spital privat, avand un pret mai mic comparativ cu asigurarile de sanatate private.

