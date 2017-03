Fashion House Group, parte a Liebrecht & wooD Group, a inregistrat vanzari in crestere cu 2,24% in 2016 fata de anul anterior, in timp ce cheltuiala medie pe client cu crescut cu 22,5% fata de anul precent. De asemenea, in 2016, 13 noi chiriasi au deschis magazine in cadrul outletului.

Totodata, rata de conversie (ponderea vizitelor concretizate in cumparaturi) a cunoscut o crestere accelerata, incheind anul 2016 la nivelul de 69%, cu 18,35% peste nivelul de anul precedent. Vanzarile de retail si valoarea medie a unei tranzactii (ATV) au crescut si ele, cu o rata de crestere anuala de +2,24%, respectiv 3,30% fata de 2015.

Indicatorul cu cea mai buna performanta in 2016, cheltuiala medie pe client, a crescut cu 22,5% fata de anul precedent.

In ceea ce priveste activitatea de inchiriere, Fashion House Outlet Centre Bucuresti a inregistrat un ritm de circa un magazin nou pe luna, in total 13 branduri alaturandu-se proiectului. Lista noilor chiriasi include brandurile Levi’s, Motor Jeans, Kenvelo, Desigual, Colin’s, Triumph, Sport Vision, Issimo Home, R&R Boutique, Various Brands, U-Grow, Multibrand Street & Go si Land Mobile.

In 2015, zece noi chiriasi au intrat in proiect, in timp ce vanzarile anuale, valoarea cumparaturilor per client si valoarea medie a unei tranzactii au atins cele mai mari niveluri din ultimii 5 ani.

“2017 a pornit de asemenea intr-un mod promitator: prima luna a anului a fost cea mai buna luna ianuarie de la deschiderea centrului, in ce priveste cheltuiala per client, valoarea medie a unei tranzactii si rata de conversie, in ciuda conditiilor meteorologice nefavorabile. In plus, ca rezultat al performantei din ultimii ani, Fashion House Outlet Centre Bucuresti este aproape de ocuparea completa a fazei I si vizam extinderea zonei de retail in viitorul apropiat”, spune Sorin Ioan Blaga, General Manager Liebrecht & wooD Romania si Retail Operations Director.

Deschis in 2008, Fashion House Outlet Centre Bucuresti este primul outlet profesional din Romania. Cu o suprafata inchiriabila totala de 16,000 m.p., gazduieste un portofoliu de brand-uri nationale si internationale, cum ar fi: Puma, Adidas, US Polo, Champion, Stefanel, Collective, Mango, Kenvelo, Tom Tailor, Benvenuti, Il Passo, Ecco, Santa Barbara, Camel Active, Reebok, Diesel, Lee Cooper, Guess, Mustang Jeans, Napoleoni, TED’s Coffee, Lacoste & Gant, Desigual, Triumph, Levi’s, Motor Jeans si multe altele.