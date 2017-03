“Timpul este una dintre cele mai ciudate marfuri si una dintre cel mai greu de conservat si una dintre cele mai dificil de vandut, cumparat, tranzactionat. Si atunci am incercat sa inventam o aplicatie care asta face, tranzactioneaza timp. Intre timp am realizat ca ea tranzactioneaza si confort”, a spus Mihai Paun, CEO al Ascend Netsolutions, compania care a dezvoltat platforma Bringo, cu ajutorul careia clientii isi pot comanda produsele din magazinele inscrise, iar livratorii le aduc acele cumparaturi acasa.

Dupa aplicatiile Oliviera si StarTaxi, Ascend NetSolutions a lansat platforma Bringo, printr-o investitie de 200.000 euro.

“E un produs greu de comunicat, pentru ca nu mai exista un altul. Trebuie sa faci educatia oamenilor, e complicat sa intelegi ce se intampla in spate. Nu e un e-shop, nu e un market place, nu e nici macar un agregator. E toate trei la un loc, peste care se adauga un sistem de logistica tip Uber”, a precizat Mihai Paun, in emisiunea Profesionistii in Retail.

Prima setare pe care cumparatorul trebuie sa o faca atunci cand intra in aplicatie este sa stabileasca o adresa. In functie de locatia aleasa, sunt listate magazinele partenere cele mai apropiate. Clientul intra in magazinul dorit, unde gaseste lista produselor. Pasul doi este asezarea produselor in cosul de cumparaturi din aplicatie, urmand sa se afiseze valoarea totala a bonului, cu tot cu taxa de livrare, care este de 19,99 lei. Comanda este imediat alocata livratorilor care s-ar putea afla pe o raza de un kilometru in jurul magazinului. Dupa ce comanda a fost preluata, livratorul merge in magazin si face cumparaturile. El poate intra in contact cu clientul, in cazul in care, de exemplu, nu gaseste un produs la raft, iar lista trebuie revizuita. Dupa ce a terminat cumparaturile, livratorul merge la adresa indicata de client pentru livrarea comenzii.

“Din cifrele noastre din octombrie pana acum rezultatele arata mai bine decat estimam noi. Cosul mediu este de doua ori si jumatate mai mare decat am socotit noi initial, fara plata prin card pe care planuim sa o introducem intr-o luna, rata de recurenta este cu circa 50% mai buna decat estimasem noi initial iar costul per user este la jumatate. Ceea ce ne duce in privinta intrarii pe profit undeva la un an si jumatate din momentul lansarii”, a mai spus Mihai Paun.

In acest moment, pe platforma sunt inscrisi 15-20 de retaileri, de la branduri de tip retea pana la mici business-uri de nisa, gen bacanii, magazine specializate, brutarii, patiserii. Momentan, serviciul este disponibil clientilor din Bucuresti, insa fondatorii sunt interesati de extinderea platformei in alte 2-3 mari orase pana la finalul anului.