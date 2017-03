Grupul suedez de servicii medicale Medicover, care a introdus primele abonamente de sanatate dedicate companiilor in urma cu 21 de ani, numara in prezent in jur de 150.000 de abonati. Despre strategia de dezvoltare, investitii, serviciile medicale oferite de Medicover si provocarile intalnite in sistemul de sanatate romanesc, a explicat mai multe pentru wall-street.ro directorul general Medicover Romania, Adrian Peake.