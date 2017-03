CFR Calatori, detinut de stat, isi va plati datoriile istorice de 1,8 miliarde lei in circa 30 de ani, in cazul in care ar obtine un profit net de 60 milioane anual, in contextul in care marja de profit este limitata la 3% din total cheltuieli, potrivit informatiilor transmise vineri de catre reprezentantii companiei.