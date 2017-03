”Modul de concepere initial al legii, care a fost prezentat in ianuarie in Guvern sub mandatul ultimului ministru, acoperea foarte putine zone de contraventii cu impact direct asupra mediului de afaceri. De altfel, din mandatul anterior am preluat doar o nota in Guvern, cu o serie de principii enuntate referitoare la lege, fara un text cu substanta tehnica sau valoare juridica. In perioada interimatului meu, implicit dupa preluarea mandatului la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, am identificat necesitatea extinderii ariei de aplicabilitate a legii catre toate contraventiile constatate de organismele cu atributii de control si care pot impacta real mediul de afaceri”, a declarat Petrescu, la inceputul sedintei Guvernului, conform News.ro.

El a precizat ca a avut o serie de ”consultari subtantiale” cu reprezentantii tuturor acestor organisme, in urma carora a rezultat structurarea legii pe doua principii esentiale.

”Primul principiu este necesitatea unei bune informari a agentilor economici si crearea cadrului optim de educare/informare a acestora prin mai multe instrumente, dintre care as dori sa mentionez doar pe cel mai relevant - un portal unic care va contine toate elementele referitoare la obligatiile legale pe care agentii economici le au in raport cu organismele de control”, a precizat Petrescu.

Ministrul a tinut sa dea si un exemplu in acest sens.

”Un IMM cu doi angajati, pe langa faptul ca trebuie sa-si desfasoare activitatea de zi cu zi, trebuie sa cunoasca si un univers de restrictii. De aceea, componenta de educare/informare este esentiala in asamblarea noii legi”, a explicat ministrul pentru IMM-uri.

Potrivit acestuia, al doilea punct reper pe care aceasta lege se va baza este identificarea zonei de rezonabilitate in actul de control.

”Aplicarea sanctiunii contraventionale a avertismentului la prima abatere, fara alte sanctiuni complementare, dar cu o monitorizare riguroasa a planului de conformare. Sub incidenta legii preventiilor nu vor intra acele fapte contraventionale cu un grad de pericol social ridicat care sa afecteze sanatatea si securitatea populatiei. Aici as mentiona produse alimentare alterate, expirate, munca la negru”, a aratat Petrescu.

Ministrul a psus ca are deja ”o forma agregata a propunerii legislative” si pana vineri toate organismele de control implicate au termen sa transmita lista cu propunerile temeinic fundamentate de contraventii ce vor intra sub incidenta acestei legi, urmand ca saptamana viitoare aceasta propunere legislativa sa intre in procesul de consultare publica.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com