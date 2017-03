Nestle si Coca-Cola renunta la o companie mixta formata in urma cu 16 ani pentru comercializarea Nestea la nivel mondial, inclusiv in Romania, urmand sa promoveze strategii separate pe piata bauturilor imbuteliate care se schimba rapid, transmite Reuters.

Totusi, Coca-Cola va pastra licenta de comercializare si vanzare a produselor Nestea in Canada, Spania, Portugalia, Andorra, Romania, Ungaria si Bulgaria, conform News.ro.

”Piata ceaiului gata preparat a evoluat, iar Nestle considera ca este momentul potrivit pentru a dezvolta Nestea independent”, potrivit Nestle, care in 2012 limitase deja parteneriatul cu Coca-Cola la Europa si Canada.

Divizia Nestle Waters, care administreaza brandul in mai multe tari, inclusiv in Statele Unite, va administra Nestea si in tarile europene care nu sunt afectate de acordul de licenta cu Coca-Cola.

Nestle si Coca-Cola au format in 2001 Beverage Partners Worldwide pentru a vinde ceaiurile Nestea la nivel mondial, dar marca a fost concurata puternic de ceaiul Lipton, comercializat de o companie mixta intre Unilever si PepsiCo.

Consumatorii renunta tot mai mult la bauturile imbuteliate indulcite, preferand apa, pentru a-si proteja sanatatea si mediul.

Nestle a anuntat luna trecuta innoirea brandului Nestea, prin schimbarea retetei si a ambalajului.

Noile bauturi Nestea cu arome de fructe contin zahar si stevie, dar nu si sirop din porumb, coloranti artificiali si arome si nici ingrediente modificate genetic.

