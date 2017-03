Doua tinere au decis sa nu mai munceasca pentru cineva si sa-si deschida propriul business, dupa ce timp de 8 ani au muncit in mai multe clinici stomatologice private. Astfel doi ani in urma, Irina Gavrilut si Alina Crantea si-au deschis propriul cabinet stomatologic New Dental si au reusit sa inregistreze in 2016 o cifra de afacere de 280.000 de euro. Vezi in continuare povestea doctoritelor, relatata pentru wall-street.ro.

Dupa 8 ani de experienta, Irina Gavrilut si Alina Crantea si-au dorit sa trateze pacientii in propriul lor cabinet. “Eu si Irina am fost colege de facultate. Dupa terminarea facultatii am ramas prietene si ne spuneam tot timpul ca ne dorim sa avem propria noastra clinica stomatologica. Astfel am construit una de la zero”, a spus Alina Crantea.

Doctoritele au folosit un credit bancar, cu rata la furnizor, pentru a incepe afacerea. Prima investitie a fost peste 100.000 de euro, cu care au reusit sa acopere aproximativ 80% din ce si-au propus. Ulterior sumele au crescut, aparatura si echipamentele medicale fiind foarte scumpe.

Primul an de activitate a fost unul cu succes si au reusit sa inregistreze cifra de afaceri de 140.000 de euro, iar in 2016, aceasta cifra s-a dublat, ajung la 280.000 de euro. Pentru anul acesta, antreprenoarele estimeaza o crestere de cel putin 50% a cifrei de afaceri. Profitul afacerii este reinvestit in fiecare an, ele avand fiecare cate 50% din actiuni.