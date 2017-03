Pe o piata farma dominata de giganti mondiali si zdruncinata, din cand in cand, de diverse discutii si scandaluri, decizia lui Gruia Stoica de a intra in actionariatul fabricii de medicamente Polisano Pharmaceuticals a parut surprinzatoare, cel putin la prima vedere. Omul de afaceri vede potential in domeniu si crede ca afacerile romanesti au mare nevoie de sprijin autohton.

Primul argument care a stat la baza deciziei de a investi in Polisano a fost situatia particulara a companiei: un startup cu mare potential, dar care are deja un brand puternic in piata. „In plus, consider binevenit sprijinul pentru afacerile romanesti in conditiile unei competitii tot mai puternice cu capitalul strain. De 18 ani, investitiile noastre au vizat cu precadere consolidarea grupului Grampet, iar pasul spre alt domeniu a venit doar cand am avut certitudinea ca exista o pozitie sanatoasa pe piata si exista posibilitatea de dezvoltare pe piete externe”, a declarat Gruia Stoica, presedintele Grampet.

Initial, Grampet a cumparat 15,5% din actiunile Polisano, cu 13,4 milioane de lei, tranzactia fiind urmata cu majorarea actiunilor cu 5%, prin cumparare directa de la proprietar, ajungand, astfel, la 19,99% din actiuni. Aceeasi parte din actiuni a fost preluata si de Remus Borza si partenerii sai.

„Implicarea la Polisano este interesanta si din punctul de vedere al colaborarii cu Remus Borza: sunt doua tipuri diferite de management, insa avem o parere comuna despre nevoia de a sustine capitalul romanesc si cred ca este nevoie ca oamenii de afaceri si managerii romani sa se adune la un loc. Recenta infuzie de capital era necesara pentru stabilizarea productiei de baza, cea de oncologice, aceasta fiind prioritatea momentului. Investitiile pentru fiecare sectie in parte sunt destul mari, iar productia de medicamente cere timp, in principal pentru obtinerea autorizatiilor”, a mai declarat Gruia Stoica.

Capacitatea de productie a fabricii este cea mai mare din Romania si regiune, avand si o experienta importanta in cercetarea de medicamente, directie care ar putea deveni prospera si care poate aduce compania intr-o pozitie de forta.

Desi principala preocupare a grupului Grampet este extinderea pe pietele internationale, proiect ce acopera integral bugetul de investitii, Gruia Stoica nu exclude o eventuala diversificare in alte domenii de activitate, in functie de oportunitati si potential.

Sursa foto: Agerpres Foto