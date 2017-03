„Gama Salinate s-a nascut din dorinta de a satisface intr-o masura cat mai mare nivelul de asteptare al consumatorilor de produse unicat cu specific traditional. Salinatele sunt pentru cei care doresc sa redescopere bogatia unei alimentatii naturale, sanatoase, fara E-uri si conservanti artificiali, care sa imbine echilibrat traditionalul cu modernul. Sunt produse care poarta in ele amprenta si istoria arealului etno-geografic din zona Turzii, iar asocierea cu Salina Turda, un simbol al Transilvaniei si al Romaniei, ne onoreaza”, a declarat Olivian Bogdan, directorul general al CIA Aboliv, la evenimentul de lansare a noii game, desfasurat chiar in Salina Turda.

Intreaga gama de produse Salinate este realizata din carne de porc de cea mai buna calitate, provenind din gospodariile oamenilor din zona – preponderent rasele de porc Bazna si Marele Alb. Gama contine patru sortimente: pulpa, cotlet, piept si ceafa, care sunt maturate initial in saramura naturala si atent condimentate cu un amestec de condimente naturale. Carnea se odihneste apoi pentru 25 de zile in micro-climatul natural al Salinei Turda, in conditii ideale de umiditate si temperatura, unde capata un gust desavarsit.

Autenticitatea si valoarea Salinatelor sunt confirmate de obtinerea atestatului de „produs traditional romanesc”, eliberat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru toata gama. Salinatele reprezinta primul produs din carne din judetul Cluj cu aceasta atestare. Specialitatile sunt disponibile la intrarea in Salina Turda, prin intermediul unui automat special amenajat, in magazinele proprii ale CIA Aboliv din Turda si in magazine selectate din reteaua Mega Image din Bucuresti.

Cu cea mai mare si mai moderna fabrica de preparate din carne din judetul Cluj, CIA Aboliv si-a inceput povestea in 1992, in localitatea Mihai Viteazu, cu 20 de angajati si o productie de aproximativ 500 kg/zi. Compania s-a dezvoltat constant, in urma cererii in crestere datorata calitatii ridicate a produselor. De la un an la altul, fabrica a fost extinsa, iar liniile de productie – modernizate, inclusiv prin accesarea fondurilor SAPARD. Unitatea este certificata conform sistemelor HACCP, ISO 22000-2005 si IFS FOOD si detine autorizatie sanitar-veterniara pentru schimburi intracomunitate. CIA Aboliv a dezvoltat si depozite cu capacitati mari – logistic, de congelare si pentru condimente, construite pentru a facilita productia si distributia si pentru a asigura prospetimea si calitatea conform standardelor europene.

In prezent CIA Aboliv, unul dintre cei mai prolifici si importanti furnizori de produse private labels din Romania, are o cifra de afaceri de peste 15 milioane de euro, peste 350 de angajati si o capacitate de productie de 80 de tone/zi. In fabrica modernizata de la Mihai Viteazu se produc peste 200 de sortimente din toata gama de preparate din carne, iar calitatea acestora permite prezenta atat in marile retele de supermarketuri, cat si pe piata traditionala. Produsele sunt comercializate sub doua marci inregistrate: Brio si Apetit.