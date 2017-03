Valoarea portofoliilor achizitionate anul trecut a fost cu 54,2% mai mare decat suma din 2015 (2,01 miliarde euro), conform News.ro.

Din totalul de 3,1 miliarde euro, valoarea portofoliilor de creante cesionate a fost de 2,06 miliarde euro anul trecut, fata de 1,02 miliarde euro in 2015. In plus, valoarea portofoliilor de creante externalizate spre colectare a fost de 1,04 miliarde euro, fata de 0,97 miliarde euro in 2015.

Acest avans al portofoliilor de pe piata romaneasca s-a datorat, printre altele, si uneia dintre cele mai mari tranzactii pe piata de profil care a avut loc anul trecut. Impreuna cu IFC (International Finance Corporation, membra a Bancii Mondiale), grupul Kruk a achizitionat un portofoliu de creante cu o valoare nominala de 0,6 miliarde euro de la grupul financiar grecesc Eurobank, a explicat directorul general al Kruk Romania, Tomasz Ignaczak. Eurobank este prezenta in Romania prin Bancpost.

“In 2016, investitiile grupului in portofolii de creante cesionate in Romania au atins cifra de 87,9 milioane euro (cele mai multe fiind in portofolii retail), comparativ cu 36,6 milioane euro in 2015. Investitiile din 2016 i-au conferit Grupului o cota de 35% pe piata achizitiilor de portofolii, comparativ cu 37%, cota detinuta in anul precedent”, a declarat Tomasz Ignaczak.

In 2016, Kruk a acceptat spre colectare, pe piata de profil din Romania, portofolii externalizate cu o valoare nominala de 81,9 milioane euro, cu 1,94% mai putin comparativ cu suma din 2015, 83,52 milioane euro. Ignaczak a subliniat ca piata de management al creantelor din Romania este mai putin fragmentata fata de cea din Polonia, chiar daca numarul entitatilor interesate sa achizitioneze portofolii de creante este in crestere.

Cifra de afaceri la nivel de grup a crescut cu 28% in 2016 fata de 2015, la 182 milioane euro. Grupul a investit o suma 299 milioane euro in achizitia de portofolii de creante pe sapte piete: Polonia, Romania, Republica Ceha, Slovacia, Germania, Spania si Italia.

Cele mai mari investitii din 2016 au fost facute in Polonia (99 milioane euro, 33% din total), urmate de Romania (88 milioane euro, 30% din total), si Italia (75 milioane euro, 25% din total).

In 2016, Kruk si-a extins activitatea in Europa occidentala prin achizitia CreditBase International in Italia si a Grupo Espand in Spania. Valoarea nominala a creantelor achizitionate la nivel de grup, anul trecut, a fost de 3,8 miliarde euro, astfel intregul portofoliu a ajuns la valoarea nominala totala de 10 miliarde euro.

Pe piata romaneasca de recuperare de creante, Kruk are ca principali concurenti companiile APS (Cehia), Kredyt Inkaso (Polonia) sau EOS (Germania), care au ajuns la portofolii credite neperformante de aproximativ 25 miliarde de lei la finalul lui 2015, achizitionate de la banci cu discounturi de 80-95%.